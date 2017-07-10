Песков отметил, что Путин иногда даже поправляет ошибки переводчиков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на официальных встречах с лидерами других государств общается через переводчиков, но если беседа проходит "на ногах", чаще всего говорит по-английски, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В минувшие пятницу-субботу в Гамбурге прошел саммит G20, на котором у президента РФ было много двусторонних встреч и неформальных бесед с лидерами других государств.

"Путин в свободном общении "на ногах" чаще всего сам говорит по-английски. Но когда ведутся переговоры и когда ведется официальная встреча он, конечно, общается через переводчика. Хотя английский он понимает практически полностью и иногда даже переводчика поправляет. У переводчиков всегда такой кризисный момент, я сам переводил на высшем уровне, а поэтому знаю, что это за стресс", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

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