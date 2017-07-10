МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД.

Как отмечает издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры, информируют собеседники "Известий", связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временно поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву", — заявил собеседник "Известий".

В среду, 13 июля, должен состояться совет Россия-НАТО на уровне послов, однако у Москвы есть сомнения, что это заседание принесет какой-то результат. Эти сомнения обусловлены тем, что альянс "не хочет слушать и слышать" российскую позицию и "опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию", пытаясь выставить Россию виновницей событий на Украине.

"Нелепо в такой ситуации надеяться на конструктив, когда противоположная сторона только и делает, что обвиняет", — заявил изданию высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс рассчитывает провести заседание Совета Россия — НАТО до летних каникул и запросила у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

В то же время, как заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Россией, возможные меры со стороны России будут оправданы. При этом, по его мнению, сложная мировая обстановка может качнуть маятник в любую сторону, поэтому и изменения в позиции НАТО не следует исключать.

"Конечно, сейчас у нас с НАТО отношения не самые радужные. В этом не вина России, так как мы всегда были готовы к сотрудничеству. А НАТО в одностороннем порядке его свернуло. Я надеюсь, что нам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне. Очень многое будет зависеть от того, в каком русле будут двигаться отношения России и Соединенных Штатов, придем ли мы к общему решению по конфликту в Сирии, получится ли снизить напряженность в Европе на Украине. Кроме того, террористическая угроза сейчас возросла. Нам надо пережить этот период, а в будущем, надеюсь, контакты будут развиваться", — указал Джабаров.