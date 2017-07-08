Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но позитивные моменты появились.

Путин и Трамп провели первую личную встречу в пятницу на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

"Пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан. Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении", — сказал Горбачёв РИА Новости, говоря об итогах встречи лидеров РФ и США.