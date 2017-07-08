Толстой прокомментировал принятие российский резолюции в ПА ОБСЕ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Принятие российской резолюции о борьбе с терроризмом свидетельствует о намерении стран совместно в рамках ОБСЕ работать в этой сфере, заявил глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в субботу принял российский проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием сети Интернет для вербовки террористов

"Нам была оказана единогласная поддержка. Это подтверждает намерение наших коллег совместно работать в этой области в рамках ОБСЕ", — цитирует Толстого его пресс-служба.

Депутат также напомнил, что несколькими днями ранее ПА ОБСЕ поддержала также российскую инициативу о создании специального комитета по противодействию терроризму.

"Сегодня основные события разворачиваются не на поле боя, а в студиях редакций СМИ и на просторах интернета. К сожалению, в погоне за трафиком и рейтингами некоторые редакции готовы едва ли не пускать в прямой эфир людей, чьи идеи являются экстремистскими и чья деятельность носит явную террористическую направленность. Показ снятых террористами видеороликов — это, по сути, оказание им информационной поддержки", — считает глава российской делегации.