Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Достигнутые главами РФ и США договорённости на встрече в Гамбурге, ставшей большим политическим событием, результат их личного контакта и искренней заинтересованности, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Обращаю внимание, практически по всем ключевым темам обсуждения достигнуты договоренности. Думаю, что это следствие, прежде всего, личного контакта, искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем", — сказала она.

По её словам, состоявшаяся встреча — "сама по себе большое политическое событие, и, как теперь понятно, наиболее значимое на саммите "двадцатки" в Гамбурге".

"Речь идет не о протокольном рукопожатии перед камерами, а о серьезном, обстоятельном разговоре. Он длился намного дольше запланированного. С первых секунд стало ясно, что лидеры двух стран нацелены на результат. Обсуждались очень важные темы: борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, ситуация вокруг Сирии, КНДР, нормализация российско-американских отношений", — констатировала спикер.

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