Переговоры Путина и Трампа продолжаются уже почти два часа
18:5507.07.2017
(обновлено: 19:34 07.07.2017)
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжаются два часа, заявила журналистам российская шерпа в G20 Светлана Лукаш.
"Я бы сказала, что два часа (продолжаются переговоры)", — сказала Лукаш.
Она не стала прогнозировать итоги встречи лидеров двух крупнейших мировых держав, предложив дождаться итогов.
"Учитывая, что они так долго обсуждают, наверное, все-таки там достаточно широкая повестка, начиная от политических вопросов. Надеюсь, там также присутствуют и экономические вопросы. Может быть, обсуждаются вопросы нормализации отношений", — добавила Лукаш.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.