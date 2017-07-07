Переговоры Путина и Трампа продолжаются уже почти два часа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжаются два часа, заявила журналистам российская шерпа в G20 Светлана Лукаш.

"Я бы сказала, что два часа (продолжаются переговоры)", — сказала Лукаш.

Она не стала прогнозировать итоги встречи лидеров двух крупнейших мировых держав, предложив дождаться итогов.

"Учитывая, что они так долго обсуждают, наверное, все-таки там достаточно широкая повестка, начиная от политических вопросов. Надеюсь, там также присутствуют и экономические вопросы. Может быть, обсуждаются вопросы нормализации отношений", — добавила Лукаш.

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