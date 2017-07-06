Озеров назвал причину своего ухода с поста главы оборонного комитета СФ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил РИА Новости факт того, что написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию, объяснив это необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни".
"Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни", — заявил Озеров агентству.
Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.
По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края. "Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате", — отметил Озеров.