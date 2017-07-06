Новая реальность региональной политики

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Источник в администрации президента (АП) утверждает, что ближайшие выборы глав регионов будут проходить по-новому. Основная задача АП — обеспечить легитимность выборов через соблюдение законодательства. По итогам этих выборов вполне возможно будут внесены изменения в избирательное законодательство. РИА Новости поговорило с экспертами о том, каких изменений в законодательстве можно ожидать, а также о регионах, где ожидается наиболее сильная борьба за кресло губернатора.

Источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что ближайшие выборы глав регионов будут происходить по-новому. Основная задача со стороны администрации — обеспечить легитимность выборов через соблюдение законодательства. Собеседник агентства отметил, что во время выборной кампании не будет никаких послаблений, для того чтобы облегчить выдвижение оппозиционеров. Также решено не создавать искусственную конкуренцию и видимость политической борьбы. Если в законе о выборах есть недостатки, то их надо выявлять в реальных, боевых условиях выборов, считает собеседник в АП.

"Подход точечных манипуляций, индивидуального разрешения не соблюдать закон, дабы решить некие задачи — порадовать конкретного оппозиционера, дать медийную картинку яркую, симулировать сложность политического процесса в конкретном регионе — АП сегодня отвергает. В том числе и потому, что такой подход лишает возможности серьезно обсудить недостатки закона, выявленные в реальной, а не манипулятивной практике, и предпринять усилия по корректировке закона", — сообщил источник в администрации президента.

Предстоящие губернаторские выборы должны стать серьезным тестом для глав регионов. Они получают больше свободы, но при этом повышается и уровень их ответственности. Врио губернаторов и их команды должны показать свою состоятельность в работе с электоратом и других важных для политиков аспектах.

"Если рассматривать с точки зрения федерального центра губернаторские выборы как определенный электоральный политический эксперимент, то проведение губернаторской кампании силами самого губернатора и созданной им команды — это, конечно же, тест, причем очень серьезный тест для главы региона, который позволяет замерить его успешность в публичном поле, информационном поле, умение работать с избирателями. То есть, другими словами, если кампания передается в руки губернаторов, то это не подарок, а это прежде всего ответственность", — сказал агентству вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Любые подтасовки и вывод на политическую сцену заведомо слабых спарринг-партнеров, по мнению ряда политологов, будут полностью ограничены.

"На предстоящих выборах губернаторов власть сделает все, чтобы продемонстрировать минимум искусственности. Любые ограничения честной конкуренции не выгодны прежде всего для нее самой и будут жестко пресекаться. Недвусмысленные намеки на это из президентской администрации уже доведены до регионов", — отметил в беседе с РИА Новости директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Новая политическая реальность характеризуется максимальной демократичностью и открытостью. В таких условиях политические спектакли просто губительны. Победу кандидаты должны будут обеспечивать себе с помощью реальных технологических кампаний, а не административного ресурса.

Как рассказала агентству РИА Новости член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина, отказ от ручного управления происходит в том числе и потому, что перед президентскими выборами 2018 года Кремлю нужна объективная картина происходящего.

"Сейчас нужна не просто красивая картинка, а то, что по-настоящему волнует людей, что их беспокоит, какие проблемы. И новые команды должны уметь решать проблемы, должны уметь разговаривать с людьми простым языком, чтобы люди их понимали", — отметила Сутормина.

Что ждет муниципальный фильтр?

Грядущие выборы должны стать стресс-тестом не только для врио губернаторов и оппозиционных политиков, но и для избирательного законодательства, в частности для муниципального фильтра. По задумке законодателей, фильтр не только должен отсеивать откровенно неподготовленных политиков, но и подталкивать партии активно работать на муниципальном уровне. В 2012 году этот барьер был разработан для "привязки" кандидатов в руководители регионов к своим избирателям, к работе в регионе, чтобы не было так называемых варягов, засланных из центра и не имеющих какой-либо поддержки в регионе.

При этом в администрации президента не скрывают, что корректировки избирательного законодательства возможны.

Как считает декан факультета политологии МГУ, сопредседатель Российского общества политологов и председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов, изменения возможны в сторону усиления прозрачности работы муниципального фильтра. При этом он не исключает и полной отмены этого инструмента.

© Николай Корешков Единый день голосования в регионах России © Николай Корешков Единый день голосования в регионах России

"Но, если мы ликвидируем фильтр, мы должны понять, что здесь мы можем получить безбрежную многопартийность, от которой мы и уходили с помощью различных инструментов избирательного процесса. В 1990-е годы были целые простыни с указанием политических партий, о которых никто не знал и которые чисто случайно оказались в избирательных бюллетенях. Здесь нужно все хорошенько взвесить, обдумать, посоветоваться с экспертным сообществом и потом принимать соответствующие решения", — рассказал Шутов.

Еще среди возможных изменений эксперты называют упрощение процедуры прохода кандидатов через муниципальный фильтр, изменения в процедуре сбора и фиксации подписей.

Где ждать конкуренции?

При этом решения о корректировке избирательного законодательства если и будут приняты, то уже после президентских выборов. Полная отмена муниципального фильтра маловероятна, а вот некоторое его снижение вполне возможно, пояснил Ростислав Туровский.При этом Елена Сутормина отметила, что снижать муниципальный фильтр, а тем более его отменять, не стоит. Так как, по ее мнению, тот политик, который не может преодолеть этот минимальный барьер, не сможет руководить целым регионом.

На предстоящих выборах будут и регионы с высоким уровнем конкуренции за место губернатора, и те, где конкуренция будет на низком уровне, отмечает Ростислав Туровский.

По прогнозам политолога, к регионам с наиболее серьезной конкуренцией относятся Карелия, Бурятия, Кировская, Свердловская, Рязанская и Ярославская области, а также город Севастополь.

В аналитическом докладе генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов выделяет регионы с потенциально значительной конкуренцией (то есть часть кандидатов может провести жесткую кампанию против идущего на выборы главы региона, получив серьезную поддержку за пределами своей электоральной ниши), среди них Бурятия, Ярославская область и Севастополь. Существенной (часть оппозиционных кандидатов рассчитывает на активную кампанию, однако серьезных рисков для кандидата от "Единой России" это не создает) конкуренция, по мнению Орлова, будет в Свердловской, Саратовской, Рязанской, Кировской областях и Карелии.

В штабе врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова отметили, что приветствуют любую конкуренцию на предстоящих выборах. Однако представители штаба не считают, что борьбу за кресло губернатора в Севастополе можно будет охарактеризовать как потенциально значительную.

"Скорее, если использовать классификацию, предложенную в докладе, этот уровень будет колебаться между умеренным и существенным", — сообщили РИА "Новости" в штабе врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Впрочем, насколько велика реальная конкуренция, гораздо точнее можно будет судить уже в начале сентября. Тогда станет понятно, какие ресурсы кандидаты способны привлечь для своих кампаний и насколько действующим главам удается работать с общественным мнением. Возможны случаи, когда губернатор окажется неубедительным в публичном поле, тогда даже никому не известные кандидаты оппозиции могут набрать существенное количество голосов, считает Ростислав Туровский.

Однако пока по поводу борьбы в конкретных регионах политологи дают прогнозы с осторожностью, при этом эксперты сходятся во мнении, что предстоящие выборы будут довольно интересными и содержательными.