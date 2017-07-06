Новая реальность региональной политики

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Источник в администрации президента (АП) утверждает, что ближайшие выборы глав регионов будут проходить по-новому. Основная задача АП — обеспечить легитимность выборов через соблюдение законодательства. По итогам этих выборов вполне возможно будут внесены изменения в избирательное законодательство. РИА Новости поговорило с экспертами о том, каких изменений в законодательстве можно ожидать, а также о регионах, где ожидается наиболее сильная борьба за кресло губернатора.
"Подход точечных манипуляций, индивидуального разрешения не соблюдать закон, дабы решить некие задачи — порадовать конкретного оппозиционера, дать медийную картинку яркую, симулировать сложность политического процесса в конкретном регионе — АП сегодня отвергает. В том числе и потому, что такой подход лишает возможности серьезно обсудить недостатки закона, выявленные в реальной, а не манипулятивной практике, и предпринять усилия по корректировке закона", — сообщил источник в администрации президента.
Предстоящие губернаторские выборы должны стать серьезным тестом для глав регионов. Они получают больше свободы, но при этом повышается и уровень их ответственности. Врио губернаторов и их команды должны показать свою состоятельность в работе с электоратом и других важных для политиков аспектах.
Любые подтасовки и вывод на политическую сцену заведомо слабых спарринг-партнеров, по мнению ряда политологов, будут полностью ограничены.
"На предстоящих выборах губернаторов власть сделает все, чтобы продемонстрировать минимум искусственности. Любые ограничения честной конкуренции не выгодны прежде всего для нее самой и будут жестко пресекаться. Недвусмысленные намеки на это из президентской администрации уже доведены до регионов", — отметил в беседе с РИА Новости директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
Как рассказала агентству РИА Новости член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина, отказ от ручного управления происходит в том числе и потому, что перед президентскими выборами 2018 года Кремлю нужна объективная картина происходящего.
"Сейчас нужна не просто красивая картинка, а то, что по-настоящему волнует людей, что их беспокоит, какие проблемы. И новые команды должны уметь решать проблемы, должны уметь разговаривать с людьми простым языком, чтобы люди их понимали", — отметила Сутормина.
Что ждет муниципальный фильтр?
Грядущие выборы должны стать стресс-тестом не только для врио губернаторов и оппозиционных политиков, но и для избирательного законодательства, в частности для муниципального фильтра. По задумке законодателей, фильтр не только должен отсеивать откровенно неподготовленных политиков, но и подталкивать партии активно работать на муниципальном уровне. В 2012 году этот барьер был разработан для "привязки" кандидатов в руководители регионов к своим избирателям, к работе в регионе, чтобы не было так называемых варягов, засланных из центра и не имеющих какой-либо поддержки в регионе.
Как считает декан факультета политологии МГУ, сопредседатель Российского общества политологов и председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов, изменения возможны в сторону усиления прозрачности работы муниципального фильтра. При этом он не исключает и полной отмены этого инструмента.
"Но, если мы ликвидируем фильтр, мы должны понять, что здесь мы можем получить безбрежную многопартийность, от которой мы и уходили с помощью различных инструментов избирательного процесса. В 1990-е годы были целые простыни с указанием политических партий, о которых никто не знал и которые чисто случайно оказались в избирательных бюллетенях. Здесь нужно все хорошенько взвесить, обдумать, посоветоваться с экспертным сообществом и потом принимать соответствующие решения", — рассказал Шутов.
Еще среди возможных изменений эксперты называют упрощение процедуры прохода кандидатов через муниципальный фильтр, изменения в процедуре сбора и фиксации подписей.
При этом Елена Сутормина отметила, что снижать муниципальный фильтр, а тем более его отменять, не стоит. Так как, по ее мнению, тот политик, который не может преодолеть этот минимальный барьер, не сможет руководить целым регионом.
Где ждать конкуренции?
На предстоящих выборах будут и регионы с высоким уровнем конкуренции за место губернатора, и те, где конкуренция будет на низком уровне, отмечает Ростислав Туровский.
По прогнозам политолога, к регионам с наиболее серьезной конкуренцией относятся Карелия, Бурятия, Кировская, Свердловская, Рязанская и Ярославская области, а также город Севастополь.
В аналитическом докладе генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов выделяет регионы с потенциально значительной конкуренцией (то есть часть кандидатов может провести жесткую кампанию против идущего на выборы главы региона, получив серьезную поддержку за пределами своей электоральной ниши), среди них Бурятия, Ярославская область и Севастополь. Существенной (часть оппозиционных кандидатов рассчитывает на активную кампанию, однако серьезных рисков для кандидата от "Единой России" это не создает) конкуренция, по мнению Орлова, будет в Свердловской, Саратовской, Рязанской, Кировской областях и Карелии.
"Скорее, если использовать классификацию, предложенную в докладе, этот уровень будет колебаться между умеренным и существенным", — сообщили РИА "Новости" в штабе врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Впрочем, насколько велика реальная конкуренция, гораздо точнее можно будет судить уже в начале сентября. Тогда станет понятно, какие ресурсы кандидаты способны привлечь для своих кампаний и насколько действующим главам удается работать с общественным мнением. Возможны случаи, когда губернатор окажется неубедительным в публичном поле, тогда даже никому не известные кандидаты оппозиции могут набрать существенное количество голосов, считает Ростислав Туровский.
Однако пока по поводу борьбы в конкретных регионах политологи дают прогнозы с осторожностью, при этом эксперты сходятся во мнении, что предстоящие выборы будут довольно интересными и содержательными.