Депутат Госдумы заявил, что Эрдоган "повернулся спиной" к крымчанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с лидером запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", причастной к блокадам полуострова, вызывает недоумение, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Встреча Эрдогана и Мустафы Джемилева прошла во вторник в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.

"Принимая представителя запрещенной в России экстремистской организации и устроителя ряда блокад крымского региона, Эрдоган повернулся спиной ко всем крымчанам. Скорее всего, прозападное окружение вводит в заблуждение Эрдогана, навязывая ему ложное представление о влиянии Джемилева на крымских татар. Такие поступки вызывают сомнение в стремлении наладить добрососедские отношения, и их стоит расценивать как неуважение к россиянам", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, лидеры меджлиса, проживая последние годы на Украине, окончательно утратили связь со своим народом и не имеют права говорить от его имени.

"Вся социология показывает, что наибольшим авторитетом у крымских татар пользуется муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев, который остался со своим народом, став поистине духовным лидером, при котором крымские татары переживают период подъема и развития", — подчеркнул Бальбек.

"Меджлис крымско-татарского народа", который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, был признан в России экстремистской организацией и запрещен в 2006 году.