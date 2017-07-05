В Кремле рассказали, какие темы готовит Путин для встречи с Трампом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявит о безальтернативности минских соглашений и необходимости прекращения провокаций ВСУ в Донбассе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге.

"Хотя речь идет о сидячей полноформатной двусторонней встрече, но в силу того, что она проходит "на полях" саммита, достаточно ограничена по времени будет неизбежно. Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал – предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине. Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины" — сказал Песков.