Санкции против Китая: США дергают дракона за усы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Новые санкции на ввоз дешевой стали, введение которых готовят США, будут направлены против Китая — ведущего поставщика этого товара в мировой экономике. Ограничительные меры добавятся к тем, которые уже приняты в отношении банка Dadong, обвиненного в нелегальном сотрудничестве с Северной Кореей. С начала лета Вашингтон наносит точечные удары по интересам Пекина, критикуя его за неумение или нежелание помешать ракетной программе Северной Кореи. Давление Вашингтона на Пекин особенно усилилось в последние недели. Однако допустить падение северокорейского режима Китай не может — и на уступки Вашингтону, скорее всего, не пойдет.

© AP Photo / Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017 © AP Photo / Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Потеснить Китай силой

В распоряжении Соединенных Штатов — многочисленные способы давления на Пекин, чтобы тот, в свою очередь, оказал воздействие на Ким Чен Ына. Один из таких методов — оказание помощи Тайваню, исторически являющемуся для КНР принципиальным оппонентом. В июне Вашингтон объявил о заключении военного контракта с непризнанным государством на сумму в 1,4 миллиарда долларов. В Пекине, который считает Тайвань своим временно потерянным регионом, сделку приняли в штыки.

Штаты не замедлили показать, что не признают китайского суверенитета и на других территориях. Второго июля американский эсминец вошел в акваторию, которую Пекин считает своими территориальными водами, близ островов Сиша. В мае американские корабли уже проходили вблизи другого спорного архипелага Спратли, также вызвав резкую реакцию Китая.

Ответ КНР в июле оказался особенно жестким. "Соединенные Штаты серьезно подорвали взаимное стратегическое доверие и навредили атмосфере развития двусторонних военных отношений", — заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. Посол Китая в США отреагировал в тех же выражениях: "Все эти действия — санкции против китайских компаний, продажа оружия — вне всяких сомнений, подорвут уверенность стран друг в друге".

В Вашингтоне, однако, не намерены сбавлять тон в территориальном вопросе. В январе госсекретарь США Рекс Тиллерсон затронул его с другой стороны, в ультимативной форме потребовав от Китая прекратить возведение искусственных островов в Южно-Китайском море. С тех пор позиция Вашингтона остается неизменной.

Шутки не по-пекински

Президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал недюжинные меры против КНР. "Пошлины на китайские товары нужно увеличить до 45%", — утверждал политик, первые шаги которого после избрания действительно оказались чрезвычайно недружественны Пекину. В отличие от своих предшественников, первый телефонный звонок новоизбранный президент сделал лидеру Тайваня, а не его китайскому коллеге. Уже в ранге будущего главы государства Трамп поставил под сомнение политику "Единого Китая" — допустил установление дипломатических отношений с самоопределившимся островом.

В апреле 2017 года Пекин и Вашингтон сделали шаги к сближению друг с другом: Трамп и Си встретились в резиденции американского президента Мар-а-Лаго. Разговор оказался недостаточно доверительным. Китайскую сторону не предупредили заранее, что США намерены провести бомбардировку сирийского аэродрома в Эш-Шайрате прямо во время визита. Многие наблюдатели сочли тогда, что Си Цзиньпин, поставленный перед фактом, счел себя униженным. Впоследствии Китай отказался поддержать это нападение, означавшее нарушение суверенитета Сирии.

Непростая история двусторонних отношений должна будет продолжиться 6-7 июля на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Ожидания не слишком оптимистичны. Антикитайские меры, принятые практически одновременно, выглядят так, будто приурочены к встрече лидеров.

"Китайцы не забудут и не простят"

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, китаист Петр Мозиас рассказал в интервью РИА Новости, что Вашингтон выбрал неверную линию поведения в отношениях с Китаем: "В СМИ поступили сообщения, что президент Трамп якобы потребовал от Пекина в неофициальном порядке крупномасштабных санкций против Северной Кореи. Не знаю, верно ли это. Но если верно, то он заблуждается. С китайцами грубо разговаривать нельзя: они этого не забудут и не простят. Они ничего не станут делать под нажимом, особенно западных стран. В их культуре такое поведение называется "потеря лица", нет ничего хуже этого".

По мнению Мозиаса, в отношениях Китая и КНДР действуют одновременно политический, экономический и моральный факторы. "Всеобъемлющие санкции против Северной Кореи способны дестабилизировать этот режим, приведя его к падению. Девяносто процентов товарооборота КНДР приходятся на Китай: попросту одна страна зависит от другой. Но Китаю невыгодна нестабильность на Корейском полуострове. Исторически китайцы и корейцы сражались вместе: в Средние века против японцев, в XX веке — против американцев. Эти истории рассказывают в китайских школах, и любому китайскому руководителю, который захотел бы обрушить КНДР, пришлось бы столкнуться с негативной реакцией внутри своей собственной страны", — говорит Мозиас.