Путин вручил Си Цзиньпину высшую госнаграду в России

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

Лидер КНР находится с официальным визитом в РФ по приглашению Путина. Днем ранее лидеры встретились на неформальном обеде в Кремле. Во вторник проходят полноформатные переговоры, по итогам которых планируется принять два заявления и подписать 40 документов.

"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая вы совершили в 2013 году именно в Россию. Такие дружеские жесты дорогого стоят, мы это прекрасно понимаем и можем оценить", — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что при непосредственной поддержке председателя КНР реализуются крупнейшие двусторонние проекты в торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной областях, заметно активизировалось взаимодействие стран на международной арене.

"Хочу от всей души пожелать вам, уважаемый председатель Си Цзиньпин, всего самого доброго, успехов, здоровья, благополучия, а дружественному китайскому народу — мира, стабильности и процветания", — заключил Путин.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.