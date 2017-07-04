Путин вручил Си Цзиньпину высшую госнаграду в России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.
31%Страны СНГ
42.7%Китай
2.6%США
2.6%Евросоюз
21.2%Другие варианты
"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая вы совершили в 2013 году именно в Россию. Такие дружеские жесты дорогого стоят, мы это прекрасно понимаем и можем оценить", — сказал Путин.
"Хочу от всей души пожелать вам, уважаемый председатель Си Цзиньпин, всего самого доброго, успехов, здоровья, благополучия, а дружественному китайскому народу — мира, стабильности и процветания", — заключил Путин.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.