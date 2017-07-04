Железняк назвал угрозы украинского министра следствием "прогнившей системы"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Угрозы бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в адрес России в очередной раз характеризуют преступную и прогнившую политическую систему киевских властей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко в эфире украинского телеканала " 112 " пригрозил взрывами в России в ответ на подрывы на Украине.

"Открытые угрозы и призывы к терактам в России, прозвучавшие от экс-министра обороны Украины, в очередной раз характеризует преступную и прогнившую политическую систему украинского государства. В любой нормальной стране мира призыв к терактам является уголовным преступлением, однако в украинской реальности подобные угрозы остаются безнаказанными и тешат больное самолюбие бандеровских подонков", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий также напомнил, что угрозы России "бессмысленны и приводят к уголовному преследованию" со стороны правоохранителей РФ.

"Для угрожавших России срока давности за преступления нет. Международные террористы, пытавшиеся воевать с Россией на Кавказе, убедились, что наше возмездие неминуемо. Тем, кто пытается угрожать России сейчас, следует об этом помнить", — заключил политик.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. При этом член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко обвинил спецслужбы РФ в смерти сотрудника украинской разведки, однако не привел никаких доказательств.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.