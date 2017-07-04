Синьхуа сообщает, что Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию

ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Агентство Синьхуа сообщает, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в понедельник вечером обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос.

Председатель Китая находится в Москве с двухдневным визитом. Два лидера провели неформальную встречу в Кремле.

"Два лидера обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров", — отмечает агентство.