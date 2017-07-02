КПРФ выдвинула Алимову кандидатом на пост саратовского губернатора

САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Делегаты конференции саратовского регионального областного отделения КПРФ в субботу выдвинули первого секретаря обкома экс-депутата Госдумы Ольгу Алимову кандидатом на должность губернатора Саратовской области и лидером партийного списка на выборах в областную думу, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе обкома.

"По итогам тайного голосования кандидатом в губернаторы Саратовской области от КПРФ выдвинута кандидатура Ольги Николаевны Алимовой", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение о выдвижении Алимовой кандидатом в губернаторы было принято центральным комитетом КПРФ и поддержано делегатами 46-й отчетной конференции саратовского областного отделения КПРФ в субботу.

Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут 10 сентября. "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы врио главы региона Валерия Радаева, ЛДПР — члена координационного совета регионального отделения партии Станислава Денисенко. Радаев также возглавил список ЕР на выборах в облдуму, а список ЛДПР возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Радаев уже подал документы в избирком.