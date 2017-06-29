Источник рассказал о возможном назначении главкома ВКС Бондарева в Совфед

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев будет делегирован в Совет Федерации сенатором, это произойдёт, скорее всего, в сентябре, когда в ряде регионов пройдут выборы губернаторов, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщила, что Бондарев может сменить Виктора Озерова на посту главы комитета Совета федерации по обороне и безопасности.

"По нашей информации, Бондарев будет делегирован сенатором, это произойдёт в сентябре после региональных выборов", — сказал собеседник агентства.

В среду Совфед одобрил закон, снимающий требование "ценза оседлости" для имеющих воинское звание высшего офицерского состава или соответствующий класс юстиции.