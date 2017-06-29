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Политика

Минздрав ответил на замечания Счетной палаты по исполнению бюджета

10:3929.06.2017
01130
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минздрав РФ принял все меры по устранению замечаний Счетной палаты, но отмечает, что при оценке ряда показателей нельзя применять инвентаризационный подход, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Счетная палата отметила, что бюджетная отчетность Минздрава об исполнении федерального бюджета за 2016 года недостоверна. Кроме того палата обратила внимание на недостижение ряда целевых показателей программы "Развитие здравоохранения" в части продолжительности жизни и обеспеченности врачами, неправильную оценку потребности в вакцине для профилактики пневмококковых инфекций.

"Счетной палате РФ были даны исчерпывающие пояснения по тем замечаниям, на которые указывается в акте. Прежде всего, следует отметить, что при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса… По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности Министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний", — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве отметили, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении является интегральным демографическим показателем, на который влияют множество факторов, в том числе, социально-экономические факторы. За 2016 год ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась на 0,5 года, впервые достигнув 72 лет.

"При обсуждении вопроса об обеспеченности врачами следует учитывать, что при установлении целевых значений учитывались медицинские работники, задействованные в образовательной, научной и иных сферах, а Счетная палата РФ проводит сравнение на основании статистических форм, не учитывающих врачей указанных отраслей. По этой причине приводимое сравнение является некорректным", — отметили в ведомстве.

В отношении оценки потребности в вакцине против пневмококка, нельзя делать выводы о востребованности вакцины до завершения года. Кроме того, действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо.

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