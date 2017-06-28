МИД заявил о подготовке ответа на арест российской дипсобственности в США

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США.

"Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться не только в Министерстве иностранных дел", — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что данные меры будут иметь солидную базу проработки, и отметила, что американские власти о них уведомлены.

Администрация президента США Барака Обамы в декабре 2016 года ввела ряд санкций против России из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". США закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.