США и РФ ведут переговоры по условиям возврата российский дипсобственности

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и РФ ведут переговоры по условиям возврата российской дипсобственности в Соединенных Штатах, доступ к которой был ограничен, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он рассказал, что в настоящее время диалог между РФ и США "ведется на нескольких уровнях". "Что я называю стратегически крупными вопросами, можем ли мы работать в Сирии, как мы будем разрешать Украину, вопросы кибервмешательства — сейчас по этим вопросам ведется обсуждение на моем уровне с моими партнерами в МИД и иногда с доступом к Кремлю", — сообщил Тиллерсон.

Он отметил, что "есть длинный список вещей, которые русские называют "раздражителями", которые были проблематичными между нами какое-то время, в некоторых случаях они ухудшаются".

"Мы отделили крупные вопросы от списка "раздражителей". Дачи находятся в этом списке. Эти дачи находились в российском владении с 1971 года. Они использовали их очень долгое время. То, над чем мы сейчас с ними работаем — на каких условиях мы сможем предоставить им вновь доступ (к этим дачам) для целей отдыха", — подчеркнул американский дипломат, добавив, что у США в этом списке также есть свои "раздражители", в частности аресты сотрудников посольства (США) в Москве.

Тиллерсон добавил, что это "не бартер".

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.