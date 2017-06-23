Лидер "Яблока" обсудила с Кириенко президентские выборы-2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тема предстоящих в 2018 году выборов главы государства обсуждалась на встрече с первым замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщила в пятницу РИА Новости председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, добавив, что выдвинула предложение сделать обязательными дебаты всех кандидатов и вернуть избирательный залог.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что будет создана рабочая группа по реформе избирательного законодательства, в которую войдут представители администрации президента РФ, ЦИК, депутаты и сенаторы, возглавит группу глава ЦИК Элла Памфилова. Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Александр Бурков подтвердил, что группа займется реформой избирательного законодательства. Также он рассказал, что в нее были приглашены представители фракций, члены Совфеда, представители ЦИК, Минюста и экспертного сообщества.

"О президентских выборах – да, говорили, и я отметила, что нужно обязательное участие всех кандидатов на пост президента в дебатах. Обязательно нужно, чтобы все зарегистрированные кандидаты были в равных условиях, и для этого кампании должны финансироваться за государственный счет и на равных условиях. Также любая информация о выполнении должностных обязанностей, деятельности в соответствии с занимаемыми постами — она должна быть приравнена к агитации", — сказала собеседница агентства.

Также лидер партии рассказала, что в ходе обсуждения обратила внимание, что считает важным и правильным вернуть избирательный залог.

По словам политика, в ходе прошедшей встречи были затронуты темы акций протеста, прошедших в последнее время. "Поднимались вопросы о митингах. Активно достаточно звучала тема (главы Екатеринбурга Евгения) Ройзмана и тема отмены муниципального фильтра, упомянуты они были представителями парламентских партий, и я особо обратила на это внимание, что муниципальные фильтры можно было бы отменить до осенних выборов", — заключила Слабунова.

Выборы президента России должны состояться в 2018 году — во второе воскресенье марта. В соответствии с конституцией эти выборы назначает Совет Федерации, решение об их назначении должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, который в 2018 году выпадает на 11 марта. Таким образом, решение о назначении выборов может быть принято в период с 30 ноября по 9 декабря.

О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. На вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.