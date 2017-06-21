Депутат от КПРФ Решульский покидает Госдуму

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый зампред фракции КПРФ Сергей Решульский сообщил РИА Новости, что написал заявление о досрочном прекращении его депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

"Недавно я прошел операцию и чувствую, что в прежнем темпе я работать не могу. И написал заявление 20 числа. Обещают в пятницу (заявление – ред.) рассмотреть. Я надеюсь, что примут и уверен, что примут", — сказал Решульский.

"Поверьте мне, тут никакой интриги нет, это просто по состоянию здоровья. Просто так тут числиться я не хочу, да и возраст у меня достаточный, чтобы спокойно попытаться восстановиться", — пояснил парламентарий.

Решульский родился 21 сентября 1951 года, был избран депутатом Госдумы шестого созыва, первый зампред фракции КПРФ, член комитета ГД по охране здоровья.