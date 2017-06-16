Партия "Родина" 1 июля проведет съезд и выдвинет кандидатов в депутаты

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партия "Родина" 1 июля проведет третий партийный съезд в Санкт-Петербурге, в ходе которого выдвинет кандидатов в депутаты в рамках электорального цикла 2017 года, а также выработает позицию относительно политической ситуации в России, сообщил РИА Новости председатель партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"1 июля в Санкт-Петербурге, на съезде предстоит сформировать позицию и расставить смысловые акценты относительно политической ситуации в России, выдвинуть кандидатов в депутаты в рамках электорального цикла 2017 года", — сказал Журавлев агентству в пятницу.

Выборы депутатов Госдумы впервые с 2003 года прошли по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Из партий, которые не были представлены в шестой Думе, в новый созыв одномандатников провели "Гражданская платформа" и "Родина", победителями в своих округах стали лидеры партий Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев соответственно. По партийному списку "Родина" набрала чуть более 790 тысяч голосов (1,51%).