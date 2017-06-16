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Политика

Путин рассказал о вмешательстве США в президентские выборы в России

Сюжет:
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну (134)
07:1416.06.2017
(обновлено: 07:22 16.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина", который снял режиссер Оливер Стоун. В последней серии президент РФ Владимир Путин и Стоун дискутировали о подозрениях во вмешательстве России в президентские выборы в США, ожиданиях от Дональда Трампа, а также о планах российского президента на будущее, при этом Путин не раскрыл интригу, связанную с вопросом о его возможном участии в президентских выборах 2018 года.

Стоун периодически переходил в наступление, задавая Путину "неудобные" вопросы, Путин их парировал.

В хакерских атаках не замешаны

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: доклад американской разведки о "вмешательстве РФ" лишен конкретики
Значительная часть разговора была посвящена новости №1 на американском телевидении в последние полгода – вопросу о "российском вмешательстве", которое якобы помогло привести Трампа к власти.

Американские спецслужбы заявили о взломе российскими хакерами серверов Национального комитета Демократической партии, из чего сделали вывод о "вмешательстве России". Кроме того, каждодневное раздувание российской темы в СМИ привело к тому, что окружение президента Трампа вполне официально изучают на предмет "сговора с Россией". Россия многократно опровергала эти обвинения как бездоказательные.

Путин в интервью вновь заявил, что Россия в выборы не вмешивалась. "Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты", — сказал российский президент.

Стоуну этого ответа показалось мало, и он сыграл на обострение: "Да, но зачем тогда вы потрудились "взломать" выборы?"

Путин на это ответил, что хакеры так и не были найдены, а против России не было предъявлено никаких улик. По его мнению, история со взломами давно превратилась в инструмент политической борьбы и попытку подорвать легитимность президента.

Информационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин: США не отвечают на инициативы в правилах поведения в киберсфере
"Наше влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах — это ложь. Делается это сейчас по нескольким причинам. Подорвать легитимность президента Трампа, создать условия, ухудшающие возможность нормализации отношений, ну и просто создать условия, дополнительные инструменты для внутриполитической борьбы. Российско-американские отношения в этом контексте — это просто инструмент внутриполитической борьбы в США", — сказал Путин.

Он добавил, что проигравшим выборы демократам следовало бы извиниться перед избирателями, а не раздувать "российскую угрозу". "Эти люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали", — сказал Путин.

Вмешательство США в выборы в России

Путин отметил, что Вашингтон постоянно вмешивался в выборы в России, но особенно это было очевидно в 2012 году.

Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

"И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", — заявил Путин. Он также подчеркнул, что Вашингтон использовал дипломатических служащих в своих целях.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о влиянии американской пропаганды на Россию
"Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные", — сказал Путин.

"Неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно, причем (организации) любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд "прокладок" и структур — то ли из госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников. На всем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке то же самое происходит, в Латинской Америке", — ответил Путин.

© Showtime Networks Inc.Постер к фильму американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© Showtime Networks Inc.
Постер к фильму американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Симпатия к Трампу и готовность поговорить

По словам Путина, Россия продолжает симпатизировать Трампу, потому что тот говорил о стремлении наладить отношения.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Путин прокомментировал возможность изменения отношений с США при Трампе
"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения", — сказал российский президент. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трамп грамотно строил избирательную кампанию, основываясь на ожиданиях народа, хотя и "перегибал палку по многим вопросам".

Стоун констатировал, что при Путине сменились четыре президента США — Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп. Стоун спросил, что поменялось.

"Почти ничего. Жизнь вносит коррективы. У нас везде, в том числе и в Соединенных Штатах, сильна бюрократия, и она, собственно, правит миром", — ответил Путин. Он дал понять, что Россия готова дождаться, когда США будут готовы к диалогу. На вопрос о встрече с Трампом российский лидер сказал, что не планирует спешить.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин заявил, что Москва не торопит встречу с Трампом
Он отметил, что Трампу еще предстоит выстраивать отношениями с партнерами, включая американские учреждения, такие как Пентагон, госдепартамент, с республиканцами и демократами. "Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", — сказал Путин.

"Я также надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны, и не на прессу, а в конструктивном профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны", — добавил он.

В целом, по словам Путина, "надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Секретная война

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
Путин прокомментировал вероятность "войны" России и США в киберсфере
Стоун продемонстрировал отрывки своего фильма об экс-сотруднике американских спецслужб Эдварде Сноудене, который нашел убежище в России. Режиссер настойчиво спрашивал Путина, не идет ли сейчас "секретная война" в киберсфере между США и Россией.

В ответ Путин процитировал Третий закон Ньютона, согласно которому каждое действие рождает противодействие.

Он охарактеризовал огромное разведывательное сообщество США как "большое хозяйство". "У американцев очень большое хозяйство. Должны везде, везде работать. Поэтому 600 миллиардов (долларов в год), которые тратит Пентагон, это еще не все, что идет на оборону и безопасность", — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул и то, что, выстраивая собственный потенциал в киберсфере, России пришлось догонять другие страны и заново формулировать для себя принципы безопасности.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин: Россия демонстрировала большую открытость Западу, но это не замечали
"Мы с начала 90-х годов исходили из того, что холодная война закончилась. Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования практически не было построено. Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд — и "железо", и программное обеспечение. У нас очень много и европейского оборудования, и американского. Даже в спецслужбах и в министерстве обороны. Но в последнее время мы, конечно, начали осознавать эту угрозу и, конечно, задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность. Мы, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги", — сказал Путин.

Планы на будущее

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Путин ответил на вопрос о преемнике
Далее речь зашла о слухах, что у Путина накоплено большое состояние. На это российский лидер ответил: "У меня нет такого богатства, о котором говорят". На вопрос о наличии счетов где-нибудь на Кипре Путин сказал, что если бы эти счета были, их давно бы уже нашли.

Стоун в жесткой манере расспрашивал Путина о его планах на будущее и о том, как долго еще российский президент намерен руководить страной. Путин в ответ на неоднократные вопросы Стоуна сказал, что решать вопрос о лидере должна сама Россия и что она ни перед кем оправдываться не будет.

Путина спросили, не видит ли он опасности в том, что находится у власти уже большое число лет, а в случае переизбрания в 2018 году пробудет совокупно на постах президента и премьера 24 года.

"Вопрос, который вы сформулировали, насчет того, нуждается ли Россия в ком бы то ни было — это решает сама Россия. Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть, и безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин заявил, что у него нет приписываемых ему богатств
"В конечном итоге, еще раз повторяюсь, все-таки граждане России принимают окончательное решение", — добавил он.

По словам Путина, Россия никому ничего на этот счет доказывать не будет. "Вы думаете, что наша цель заключается в том, чтобы кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну", — заявил Путин.

Стоун ответил, что это "опасный аргумент", потому что он может использоваться в том числе и теми, кто спекулирует вопросами выживания страны, чтобы злоупотреблять властью.

"Мы сейчас не говорим о выживании. И мы ни в чем не оправдываемся. Имея в виду все негативное — а вы говорили об имперском прошлом, о советском прошлом, что было в прошлом, и все позитивное, что было в прошлом, — Россия складывалась тысячу лет. Есть свои традиции. Есть свои представления о справедливости. Есть свои представления об эффективности власти. И вопрос совсем не состоит в том, чтобы кому-то удержать существующую систему власти или самому удержаться. Вопрос в обеспечении роста экономики, ее темпов, качества жизни граждан, повышении обороноспособности в регулярном режиме, а не в условии каких-то осложнений и кризисов", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин: надо благодарить господа за возможность служить своей стране
Стоун спросил, согласен ли президент, что люди меняются, сами того не замечая, если слишком долго находятся у власти. "Это действительно очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он этот нерв утратил, он должен оставить свое место", — сказал Путин.

Путин не ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в 2018 году, заявив, что "должна оставаться определенная интрига".

На прощание Путин неожиданно спросил, не доводилось ли Стоуну быть в жизни битым.

"Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас еще никогда в вашей жизни не били?" — поинтересовался президент.

Стоун признался, что он, действительно, бывал бит. "Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото
© Showtime/Komandir
Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним
"Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире", — ответил Стоун.

Позже он пояснил в интервью РИА Новости, что видел своей целью донести до Запада позицию России, а негативные отзывы о себе расценивает как неизбежные и не заслуживающие внимания. Для рекламы своего фильма в США Стоун выбрал почти провокационный, издевательский заголовок, пародирующий многочисленные теории о том, что Россия едва ли не управляет Соединенными Штатами. "Знай врага в лицо", — гласят рекламные плакаты фильма Стоуна.

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Последов
{показал четвертую и последнюю часть документального }..
Вы определитесь,четвертую или последнюю.
07:32
16.06.2017
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