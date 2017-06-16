Путин не видит сейчас проблемы с олигархами в России

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что не видит сейчас проблемы с олигархами в России, хотя 20 лет назад был "потрясен числом жуликов в Москве".
"Что касается олигархии, я сейчас в этом проблемы, честно говоря, вообще никакой не вижу", — добавил Путин.
"Сейчас мне представляется, что вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-е или в начале 2000-х годов. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача. Она заключается в большой разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов. У нас в 2000-м году за чертой бедности проживало где-то около 40 миллионов человек. Тоже большая цифра, но она сокращена более чем в два раза", — сказал Путин.