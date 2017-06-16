Путин не видит сейчас проблемы с олигархами в России

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что не видит сейчас проблемы с олигархами в России, хотя 20 лет назад был "потрясен числом жуликов в Москве".

"Я помню, когда приехал в Москву из Петербурга, я был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось. Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я долго еще не мог к этому привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений. Ну что такое олигархия? Это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения. Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть", — сказал Путин.

"Что касается олигархии, я сейчас в этом проблемы, честно говоря, вообще никакой не вижу", — добавил Путин.

"Сейчас мне представляется, что вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-е или в начале 2000-х годов. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача. Она заключается в большой разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов. У нас в 2000-м году за чертой бедности проживало где-то около 40 миллионов человек. Тоже большая цифра, но она сокращена более чем в два раза", — сказал Путин.

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