Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. США вмешивались в выборы в РФ всегда, в 2012 году — особенно агрессивно, то же самое делается и на всем постсоветском пространстве и в других странах, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

"И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", — сказал Путин. По его словам, вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов.

"Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные", — сказал Путин.

"Неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно, причем (организации) любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд "прокладок" и структур — то ли из госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников. На всем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке то же самое происходит, в Латинской Америке", — ответил Путин.

На вопрос, имело ли место кибервмешательство, Путин ответил: "Я, честно говоря, не особенно на это обращаю внимание, потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней. Мне кажется, многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе и в России".

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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