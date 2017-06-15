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Политика

Путин рассказал Стоуну о ситуации в Сирии и Крыму

Сюжет:
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну (98)
05:5215.06.2017
(обновлено: 06:01 15.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 15 июня – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну о развитии украинского кризиса, присоединении Крыма к России, и о том, как Россия будет действовать в Сирии.

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Третья серия фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, была показана на американском телеканале Showtime. Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

Пристальное внимание ЦРУ

Путин рассказал, что Центральное разведывательное управление США "обращало самое пристальное внимание на Украину" в 2014 году. По его мнению, тогда Европа и США "оседлали коня недовольства" людей, и "вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот".

Президент сказал, что до сих пор не понимает, зачем это было сделано.

Лидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, люди на Украине "думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени". По мнению Путина, "это главный побудительный мотив всех событий".

"Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и ЕС подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договорённости в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО", — рассказал Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия на это отреагировала и предложила "провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате", "но нам жестко отказали", сказав, что "это вообще не ваше дело".

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Говоря о сообщениях в американской прессе относительно того, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал из Киева, Путин заявил, что "это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота".

"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?" — сказал российский президент.

"Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло", — сказал Путин.

"Произошел госпереворот", — подчеркнул он.

"Владимир" и "Барак"

Путин рассказал, что находился в постоянном контакте с тогдашним президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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"Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону", — сказал Путин. Отвечая на вопрос, удавалось ли им прийти к согласию, Путин ответил "нет", но при этом отметил деловой характер разговоров.

"У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", — подчеркнул Путин.

Стоун поинтересовался, как лидеры обращаются друг к другу при разговоре. "Барак и Владимир", — ответил Путин.

"Мне всегда было интересно. Прекрасно", — сказал Стоун.

Не Россия присоединила Крым, а крымчане присоединились к России

Говоря о присоединении Крыма к России в 2014 году, Путин обратил внимание, что это был выбор самих крымчан.

Здание МИД Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России", — сказал российский президент.

Он отметил, что Россия создала условия, "чтобы люди могли прийти на выборы". "У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал", — добавил Путин.

Президент добавил, что "после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории", то мы будем защищать ее "всеми доступными нам средствами".

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
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Стоун также поднял тему американского эсминца Donald Cook, который был направлен в Черное море в район Крымского полуострова сразу после присоединения Крыма к России в 2014 году. Тогда после подхода эсминца к Крыму Россия вывела береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и включила радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б". Donald Cook оказался в зоне поражения сверхзвуковыми ракетами "Яхонт". После этого корабль отошел в сторону Босфора. Спустя месяц российский бомбардировщик Су-24 несколько раз пролетал в непосредственной близости от эсминца на небольшой высоте, что вызвало негативную реакцию в Пентагоне.

По мнению Путина, эту ситуацию нельзя сравнивать с Карибским кризисом 1962 года – тогда мир был на пороге ядерной катастрофы: "мы до такого ситуацию не довели".

Российский президент сообщил, что "командир увидел, наверняка, облучение со стороны ракетного комплекса", "на приборах видно, что корабль облучен".

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Я не знаю этого человека, но он выдержанный, ответственный и достаточно мужественный офицер. Он принял правильно решение. Не стал обострять ситуацию, провоцировать, доводить ситуацию до абсурда и столкновения. Это совсем не значит, что он подвергся бы ракетной атаке, но они должны были видеть, что берег защищен", — добавил Путин.

К чему готов Асад

Одной из главных тем третьей части фильма стала Сирия. Путин рассказал, что в России прекрасно отдают себе отчет в том, что руководством Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны. И прежде чем принять решение о начале операции ВКС РФ в Сирии, с президентом Сирии Башаром Асадом состоялся диалог.

Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"И выяснилось, что он сам понимает очень многие проблемы. Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией. Готов согласиться с тем, что будущие возможные досрочные выборы президента будут поставлены под строгий, жесткий международный контроль", — сказал Путин.

Российский президент отметил, что "еще очень большая территория находится под контролем ИГИЛ*, но значительные территории уже освобождены". "И это не просто какая-то территория или часть пустыни. Это жизненно важные территории для Сирии", — добавил Путин.

Он также сообщил, что Россия будет поддерживать суннитские группировки, готовые воевать с ИГ* и "Джебхат-ан-Нусра"*, Асад и сирийские военные с этим согласились.

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В то же время президент отметил необходимость поддержки в сирийском вопросе со стороны США, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

"Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам непросто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними, и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха. Мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их", — сказал Путин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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