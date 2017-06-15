Путин рассказал Стоуну о ситуации в Сирии и Крыму

ВАШИНГТОН, 15 июня – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну о развитии украинского кризиса, присоединении Крыма к России, и о том, как Россия будет действовать в Сирии.
Пристальное внимание ЦРУ
Путин рассказал, что Центральное разведывательное управление США "обращало самое пристальное внимание на Украину" в 2014 году. По его мнению, тогда Европа и США "оседлали коня недовольства" людей, и "вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот".
Президент сказал, что до сих пор не понимает, зачем это было сделано.
"Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и ЕС подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договорённости в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО", — рассказал Путин.
Глава российского государства добавил, что Россия на это отреагировала и предложила "провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате", "но нам жестко отказали", сказав, что "это вообще не ваше дело".
"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?" — сказал российский президент.
"Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло", — сказал Путин.
"Произошел госпереворот", — подчеркнул он.
"Владимир" и "Барак"
Путин рассказал, что находился в постоянном контакте с тогдашним президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году.
"У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", — подчеркнул Путин.
Стоун поинтересовался, как лидеры обращаются друг к другу при разговоре. "Барак и Владимир", — ответил Путин.
"Мне всегда было интересно. Прекрасно", — сказал Стоун.
Не Россия присоединила Крым, а крымчане присоединились к России
Говоря о присоединении Крыма к России в 2014 году, Путин обратил внимание, что это был выбор самих крымчан.
Он отметил, что Россия создала условия, "чтобы люди могли прийти на выборы". "У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал", — добавил Путин.
Президент добавил, что "после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории", то мы будем защищать ее "всеми доступными нам средствами".
По мнению Путина, эту ситуацию нельзя сравнивать с Карибским кризисом 1962 года – тогда мир был на пороге ядерной катастрофы: "мы до такого ситуацию не довели".
Российский президент сообщил, что "командир увидел, наверняка, облучение со стороны ракетного комплекса", "на приборах видно, что корабль облучен".
К чему готов Асад
Одной из главных тем третьей части фильма стала Сирия. Путин рассказал, что в России прекрасно отдают себе отчет в том, что руководством Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны. И прежде чем принять решение о начале операции ВКС РФ в Сирии, с президентом Сирии Башаром Асадом состоялся диалог.
Российский президент отметил, что "еще очень большая территория находится под контролем ИГИЛ*, но значительные территории уже освобождены". "И это не просто какая-то территория или часть пустыни. Это жизненно важные территории для Сирии", — добавил Путин.
Он также сообщил, что Россия будет поддерживать суннитские группировки, готовые воевать с ИГ* и "Джебхат-ан-Нусра"*, Асад и сирийские военные с этим согласились.
"Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам непросто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними, и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха. Мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их", — сказал Путин.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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