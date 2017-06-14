Путин считает, что демократия в России должна развиваться поэтапно

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Общество в России должно развиваться поэтапно, невозможно, чтобы завтра в РФ наступили такие же порядки, как в США, Германии и Франции, считает российский президент Владимир Путин.

"Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

В подтверждение своих слов Путин отметил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Иосиф Сталин, и только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России.