Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Государство не контролирует СМИ в России, проблема оппозиции в том, что она не предлагает интересные избирателям программы, считает президент РФ Владимир Путин.

"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто", — заявил Путин в интервью Оливеру Стоуну, показанном на телеканале Showtime

При этом глава государства указал на проблему оппозиции, которая заключается в том, что она не предлагает интересной для избирателей повестки.

"Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", — отметил российский президент.