Путин назвал предстоящий визит главы КНР в Россию событием года

АСТАНА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году.

"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) — Ваш визит в Россию", — заявил он на встрече с китайским лидером.

Путин отметил, что совсем недавно Москву посещал глава МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из РФ занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву. Путин выразил уверенность, что этот визит станет "значимым и большим событием в двусторонних отношениях".

Он добавил, что хотел бы использовать сегодняшнюю встречу для обсуждений двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.

Председатель КНР на встрече с российским президентом пожелал России достичь новых успехов. Он также поздравил его и россиян с приближающимся праздником — Днем России.

"Искренне желаю, чтобы под Вашим волевым руководством Россия достигла новых успехов на пути государственного развития и возрождения", — подчеркнул он.

Китайский лидер констатировал, что проводит в этом году много встреч с Путиным на различных площадках. "Это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость", — подчеркнул Си Цзиньпин. "На фоне сложной международной ситуации очень хорошо развиваются наши отношения. Наше взаимодействие и взаимная поддержка имеют большое значение для мира в глобальном масштабе", — уверен председатель КНР.