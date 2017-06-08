В Госдуму внесли законопроект о наказании за махинации на выборах

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование (более двух раз за одни выборы), сообщается в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности ГД РФ.

Авторами так называемого "антикарусельного" законопроекта выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В середине мая законопроект был направлен в правительство РФ и Верховный суд для получения официальных отзывов, как того требует законодательство. Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Крашенинников сообщил РИА Новости, что и Верховный суд, и правительство РФ поддержали предлагаемые изменения Уголовного кодекса. Также, по его словам, законопроект может быть принят Госдумой во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до конца июля.

Так, согласно тексту законопроекта, главу 19 УК РФ предлагается дополнить новой статьей 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". За выдачу членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если эти преступления совершены группой лиц, в том числе по предварительному сговору или организованной группой, то предлагается наказывать штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.