В СФ рассказали, кто может возглавить комиссию по вмешательству в дела РФ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Комиссию Совфеда по мониторингу фактов вмешательства во внутренние дела России может возглавить замглавы международного комитета Андрей Климов, сообщил источник в верхней палате парламента.
Ранее глава комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что комиссия СФ против вмешательства во внутренние дела РФ займется мониторингом направленной против России деятельности иностранных государств и выработкой соответствующих предложений в законодательство.
По его словам, работа комиссии будет иметь постоянный характер.