В СФ рассказали, кто может возглавить комиссию по вмешательству в дела РФ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Комиссию Совфеда по мониторингу фактов вмешательства во внутренние дела России может возглавить замглавы международного комитета Андрей Климов, сообщил источник в верхней палате парламента.

В Совфеде во вторник пройдут парламентские слушания, посвященные теме предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее глава комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что комиссия СФ против вмешательства во внутренние дела РФ займется мониторингом направленной против России деятельности иностранных государств и выработкой соответствующих предложений в законодательство.

По его словам, работа комиссии будет иметь постоянный характер.