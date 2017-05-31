Совфед одобрил законопроект об отмене открепительных на выборах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента РФ в 2018 году.

Законопроекты с поправками в избирательное законодательство были внесены в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и приняты Госдумой 24 мая.

Согласно законам, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Также меняется процедура назначения даты выборов президента РФ в 2018 году. Согласно действующему законодательству, такое голосование проходит во второе воскресенье марта. В новом пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией).