В Совфеде ожидают смену 15 сенаторов после осенних выборов глав регионов

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В Совете Федерации ожидают, что после сентябрьских выборов, которые пройдут в ряде регионов, произойдёт смена около 13-15 сенаторов.

"В сентябре пройдут выборы в 23 субъектах, придут 13-15 новых сенаторов", — сказал РИА Новости источник в аппарате верхней палаты.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся выборы 16 глав субъектов РФ.

Собеседник агентства не уточнил, о каких регионах идёт речь. По его словам, в здании Совфеда на Новом Арбате уже подготовлены кабинеты для новых сенаторов. Он также уточнил, что управление делами президента подтвердило, что новым членам Совфеда будут предоставлены квартиры.