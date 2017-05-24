В Госдуме одобрили создание реестра коррупционных чиновников

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Законопроект был принят в первом чтении 14 декабря 2016 года.

Предполагается, что реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы, порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.

Ко второму чтению депутаты уточнили, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года.