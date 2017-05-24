Госдума разрешила голосовать по месту пребывания без открепительного талона

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, которые позволяют голосовать на выборах по месту пребывания без использования открепительных удостоверений.

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму проекты с поправками в избирательное законодательство 3 марта. Депутаты одобрили их в основном чтении 19 мая.

Согласно закону, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о том, чтобы его включили в список по месту нахождения. Сроки подачи заявлений определит ЦИК в ограниченных пределах – не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования. Гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания один раз, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения можно подать лишь на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта.

Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено порядком ЦИК. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки того, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Предусматриваются законом и способы защиты заявлений от подделок, в частности с использованием специальной марки. При этом устанавливается учет марок, в том числе при их передаче избирательным комиссиям, и отчетность по их использованию. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.