Госдума разрешила голосовать по месту пребывания без открепительного талона

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, которые позволяют голосовать на выборах по месту пребывания без использования открепительных удостоверений.
Согласно закону, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о том, чтобы его включили в список по месту нахождения. Сроки подачи заявлений определит ЦИК в ограниченных пределах – не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования. Гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания один раз, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения можно подать лишь на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта.
Предусматриваются законом и способы защиты заявлений от подделок, в частности с использованием специальной марки. При этом устанавливается учет марок, в том числе при их передаче избирательным комиссиям, и отчетность по их использованию. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.