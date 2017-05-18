Зюганов объяснил, почему не стал бы выдвигать женщину на пост президента

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов не стал бы выдвигать женщину на пост президента РФ на выборах в 2018 году.

"Я очень хорошо отношусь к женщинам. Но в условиях войны, санкций, в условиях системного тяжелого кризиса я бы все-таки пожалел бы женщину. Потому что этот пост требует работы 7 дней в неделю минимум 15 часов в сутки", — сказал Зюганов на пресс-конференции, посвященной предстоящему съезду КПРФ, отвечая на вопрос, не планирует ли партия выдвинуть на выборы президента женщину.

При этом Зюганов подчеркнул, что нисколько не умаляет талантов представительниц прекрасного пола.