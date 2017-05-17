На встрече Лаврова и Трампа велась только стенограмма

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. Аудиозапись разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа не велась, есть только стенограмма, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Аудиозапись не ведется. Ведется запись (скрипт) человеком, который специально присутствует на беседах", — рассказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, в каком формате российская сторона может предоставить запись разговора Лаврова и Трампа в случае, если это потребуется.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание. При этом он назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа со стороны американских СМИ в том, что тот якобы передал Лаврову секретные сведения.

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России