Ушаков о встрече в Вашингтоне: мы не комментируем переговоры по существу

РИА НОВОСТИ. УШАКОВ О ВСТРЕЧЕ ТРАМПА И ЛАВРОВА: ЛЮБОЙ КОНТАКТ С ПРЕЗИДЕНТОМ США ВАЖЕН И ЦЕНЕН, НО МЫ НИКОГДА НЕ КОММЕНТИРУЕМ ПО СУЩЕСТВУ СОСТОЯВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ
12:0117.05.2017
04700
© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
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