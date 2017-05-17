Ушаков о встрече в Вашингтоне: мы не комментируем переговоры по существу

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

РИА НОВОСТИ. УШАКОВ О ВСТРЕЧЕ ТРАМПА И ЛАВРОВА: ЛЮБОЙ КОНТАКТ С ПРЕЗИДЕНТОМ США ВАЖЕН И ЦЕНЕН, НО МЫ НИКОГДА НЕ КОММЕНТИРУЕМ ПО СУЩЕСТВУ СОСТОЯВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ