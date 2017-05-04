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Политика

Эксперт объяснил интерес россиян к Шойгу и Лаврову

15:0204.05.2017
(обновлено: 15:14 04.05.2017)
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Колебания уровня доверия и симпатий россиян к президенту РФ Владимиру Путину носят, скорее, ситуативный характер, его доминирующая политическая позиция не подвергается сомнению, но устойчивый интерес к таким фигурам как Сергей Лавров и Сергей Шойгу можно считать попыткой населения разглядеть возможного преемника в окружении президента, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле прокомментировали сообщения о "преемнике Путина"

По данным ВЦИОМ, Путин по-прежнему лидирует в рейтинге доверия политикам — в течение апреля показатель колебался с 49,7% до 48,4%. В первую тройку рейтинга также вошли премьер-министр Дмитрий Медведев (16,1%) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8%). Министр иностранный дел Сергей Лавров занимает четвертую строчку рейтинга (13,7%). Показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению 24-30 апреля составил 81,6% (с 82,7% за неделю 27 марта-2 апреля). Работу главы кабмина за тот же период положительно оценили 52,1% (с 54,8% в начале месяца), а работу правительства в целом – 56%.

Мухин пояснил, что на рейтинговые позиции в частности кабинета министров влияют, с одной стороны, слухи о его грядущей отставке, с другой — явная поддержка действий правительства президентом.

"Здесь ярко выраженного тренда нет — ни вверх, ни вниз. Рейтинг президента демонстрирует политическую устойчивость, стабильность. Колебания симпатий к нему носят, мягко говоря, ситуативный характер и варьируются в зависимости просто от активности президента на внешнеполитическом треке", — сказал политолог.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета Победа. 20 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин: преемника президента может выбрать только народ

Эксперт предположил, что на результаты следующего опроса окажет влияние активность Путина в связи с его недавними контактами с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Говоря о доверии другим политикам, Мухин отметил устойчивый интерес к главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу. Этот интерес, по словам политолога, сохраняется, поскольку так или иначе население страны пытается разглядеть в окружении Путина те фигуры, которые являются опорными для президента и на которые можно обращать внимание в дальнейшем.

"По сути, речь идёт о поиске преемника Владимира Путина населением России — при том, что, безусловно, доминирующая политическая позиция Путина не подвергается сомнению никоим образом, тем не менее, население пытается угадать контуры будущего. И эти страхи и волнения отражаются при регистрации настроений у респондентов", — добавил гендиректор центра.

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Политика
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