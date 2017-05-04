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Политика

Who is Mr. Putin? Эксперты рассказали, как изменилась политика Путина

12:0104.05.2017
(обновлено: 12:05 04.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. С момента прихода Владимира Путина к власти Запад стал лучше понимать, "кто такой мистер Путин", но для зарубежной элиты он по-прежнему непредсказуемый политик; образ и риторика президента России не претерпели значительных изменений в глазах россиян, он остается для них стержнем российской политической системы, полагают опрошенные РИА Новости политологи.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 17 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Уровень поддержки Путина и Медведева почти не изменился, показал опрос
При этом они склонны считать, что внешняя политика и позиция России на мировой арене под занавес третьего президентства Путина должны и, скорее всего, отойдут на второй план, а фокус будет сделан на внутренней повестке. Это оставшееся время, а также четвертый президентский срок, в случае участия и победы в выборах, Путин посвятит перенастройке системы, избавлению ее от ручного управления.

В то же время эксперты отмечают, что образ успешного руководителя может ослабнуть, если не будут предприняты реформаторские шаги.

Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства РФ, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России. В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.

Владимир Путин и собаки, породистые и не очень
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря Владимир Путин началом интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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7 декабря Владимир Путин началом интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкЩенка по кличке Юмэ подарили президенту четыре года назад представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами.Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Щенка по кличке Юмэ подарили президенту четыре года назад представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ июле 2007 года президент России Владимир Путин познакомился с собакой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн.Президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей Уокерс Пойнт под Кеннебанкпортом в штате Мэ
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В июле 2007 года президент России Владимир Путин познакомился с собакой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк22 июля 2011 года Владимир Путин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. В одном ряду с солдатами стоял золотистый лабрадор по кличке Бонни. Путин погладил собаку, а та в ответ подала ему лапу.Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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22 июля 2011 года Владимир Путин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. В одном ряду с солдатами стоял золотистый лабрадор по кличке Бонни. Путин погладил собаку, а та в ответ подала ему лапу.
© AFP 2017 / Nikolay DoychinovВ ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.Владимир Путин с собакой, подаренной ему болгарским премьер-министром Бойко Борисовым после их пресс-конференции в Софии, Болгария
© AFP 2017 / Nikolay Doychinov
В ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкХорошо знает Владимира Путина золотистый ретривер Альдо - любимая собака Дмитрия Медведева.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин во время встречи на территории сочинской резиденции главы российского государства Бочаров ручей. Собака президента - золотистый ретривер Альдо. 14 августа 2009
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Хорошо знает Владимира Путина золотистый ретривер Альдо - любимая собака Дмитрия Медведева.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк8 февраля 2014 в резиденции "Бочаров ручей" Владимир Путин показал Юмэ премьер-министру Японии Синдзо Абэ.Владимир Путин и Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей. Собака по кличке Юмэ - породы акито-ину
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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8 февраля 2014 в резиденции "Бочаров ручей" Владимир Путин показал Юмэ премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря в Кремля Владимир Путин продемонстрировал японским журналистам, что Юмэ находится в отличной форме.Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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7 декабря в Кремля Владимир Путин продемонстрировал японским журналистам, что Юмэ находится в отличной форме.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool6 июня 2008 года в Ново-Огарево Владимир Путин встретился с российскими спасателям и легендарным лабрадором Тоником. Пес принимал участие в спасательных работах в десятках крупных катастроф как в России, так и за рубежом.Владимир Путин с собакой породы лабрадор по кличке Тоник во время встречи с российскими спасателями в резиденции Ново-Огарево. 6 июня 2008
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
6 июня 2008 года в Ново-Огарево Владимир Путин встретился с российскими спасателям и легендарным лабрадором Тоником. Пес принимал участие в спасательных работах в десятках крупных катастроф как в России, так и за рубежом.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин не смог придумать кличку щенку, которого ему подарил Бойко Борисов, поэтому попросил россиян помочь. Пятилетний Дима Соколов придумал кличку Баффи. 9 декабря 2010 года Путин встретился с Димой и познакомил мальчика со щенком.Владимир Путин в подмосковной резиденции Ново-Огарево встретился с Димой Соколовым, который придумал кличку для собаки. Новую собаку премьер-министра РФ В.Путина, которую ему подарили в Болгарии, будут звать Баффи
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин не смог придумать кличку щенку, которого ему подарил Бойко Борисов, поэтому попросил россиян помочь. Пятилетний Дима Соколов придумал кличку Баффи. 9 декабря 2010 года Путин встретился с Димой и познакомил мальчика со щенком.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время встреч со спасателями Владимир Путин не оставляет без внимания четвероногих сотрудников МЧС.Председатель правительства РФ Владимир Путин посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. 21 сентября 2009
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Во время встреч со спасателями Владимир Путин не оставляет без внимания четвероногих сотрудников МЧС.
© РИА Новости . Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, август 2001 года.Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, август 2001 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин, фото из архива пресс-службы президента РФ.Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Владимир Путин, фото из архива пресс-службы президента РФ.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанк13 августа 2007 года. Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын.Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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13 августа 2007 года. Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын.
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Николай I, Александр III, Рузвельт или Аденауэр?

Крымские татары с флагами. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Крымские татары выразили поддержку Путину
Эксперты видят параллели между Путиным и рядом сильных лидеров, которые приходили к власти в разных странах в кризисные годы. Например, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин сравнил Путина с 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром и генералом Шарлем де Голлем.

Американский президент, пояснил он, тоже пришел к власти во время экономического кризиса в США, а его новый курс позволил преодолеть Великую депрессию. Время Аденауэра пришлось на период восстановления поверженной во Второй мировой войне Германии, де Голлю предстояло восстановить послевоенную Францию. "Эти политики пользовались высоким уровнем поддержки и доверия населения. Здесь есть определенное сходство", — сказал Костин, добавив, что не видит среди политиков-современников фигуры, схожей по масштабу с Путиным.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян, показал опрос
Что же касается российской истории, нынешнего президента страны склонны сравнивать с императорами Николаем I или Александром III. Так, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил схожесть "николаевской России и путинской России". "Некоторые элементы есть, некоторые приемы очень похожи. Я бы сравнил его и с Александром III в чем-то, но там все-таки царь был в политике консервативен, а в экономике он был очень деятельным", — добавил эксперт.

Однако он считает, Путину "нужно превратиться в (реформатора) Александра II" и добавляет, что кредит доверия сейчас у него достаточно большой, есть необходимый потенциал, перед глазами весь исторический опыт. "Его четвертый официальный срок должен быть реформаторским. Вот так уже нельзя продолжать. Так называемая стабильность превратилась в застой", — заключил Миронов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДвенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТрансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкТрадиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПриглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкРанее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкЗа первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЖурналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОбщение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЖурналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкТрансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Никольский
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На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТрадиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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"Who is Mr. Putin" больше не вопрос для Запада?

Президент РФ Владимир Путин во время интервью межгосударственной телерадиокомпании Мир. 11 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин заявил, что власти не допустят "цветных революций" в России
За прошедшие 17 лет Запад хорошо усвоил, "кто такой мистер Путин". Как и в России, за рубежом его оценивают как политика мирового значения, но зачастую непредсказуемого. Член правления Германо-российского форума Мартин Хоффманн полагает, что в начале нынешнего президентского срока Путина открытость его политики в отношении Запада и склонность сотрудничать были гораздо выше, чем сейчас, когда двустороннее взаимодействие стало сложнее, чем пять лет назад.

"Для Путина в этой ситуации самое главное, что у него был точный профиль и у него определенное, так сказать, преимущество в том, что Россия более или менее может определять политику, не согласуясь с другими партнерами, в отличие от Запада, где гораздо сложнее этот процесс политического влияния", — добавил политолог.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Трамп назвал Путина "крепким орешком"
По мнению Миронова, метаморфозы восприятия Путина на международной арене отразились и в зарубежной прессе, где помимо характерных приемов и выражений в стиле "Путин — авторитарный лидер", "в стране недостаточно демократии", появились мотивы, обозначающие его как лидера. Причем лидера национального, способного отстаивать интересы своей страны и "совершать поступки на международной арене", пусть и не всегда воспринимаемые однозначно, считает эксперт.

По наблюдению Хоффманна, взгляды западных элит на президента России менялись в худшую сторону — Путин воспринимается, "может, и не как противник, но как человек, который преследует совсем другие интересы, чем западные интересы в данный момент".

Рабочие и неформальные встречи Владимира Путина
© РИА Новости . Фотохост-агентствоПерейти в фотобанк20 мая 2016. Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи.Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН
© РИА Новости . Фотохост-агентство
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20 мая 2016. Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк28 июля 2016.Владимир Путин во время посещения агрофирмы "Дмитрова Гора" в Тверской области.Президент России Владимир Путин общается с механизаторами во время посещения агрофирмы Дмитрова Гора в Тверской области
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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28 июля 2016.Владимир Путин во время посещения агрофирмы "Дмитрова Гора" в Тверской области.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк25 июня 2016. Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Пекине.Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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25 июня 2016. Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Пекине.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк4 ноября 2015. Владимир Путин с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.Президент России Владимир Путин фотографируется с участниками военно-патриотического центра Вымпел
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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4 ноября 2015. Владимир Путин с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк24 марта 2016. Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кремле.Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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24 марта 2016. Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кремле.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанк8 января 2016. Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо.Президент России Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо
© РИА Новости . Алексей Никольский
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8 января 2016. Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк2 сентября 2016. Владимир Путин во время встречи с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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2 сентября 2016. Владимир Путин во время встречи с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума.
© РИА Новости . POOLПерейти в фотобанк15 ноября 2015. Владимир Путин во время беседы с президентом США Бараком Обамой на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в турецкой Анталье.Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Бараком Обамой на полях саммита Группы двадцати (G20)
© РИА Новости . POOL
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15 ноября 2015. Владимир Путин во время беседы с президентом США Бараком Обамой на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в турецкой Анталье.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк4 ноября 2015. Владимир Путин перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.Президент России Владимир Путин перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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4 ноября 2015. Владимир Путин перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанк7 октября 2015. Президент РФ Владимир Путин в матче между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ).Президент РФ Владимир Путин принимает участие в матче между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ)
© РИА Новости . Алексей Никольский
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7 октября 2015. Президент РФ Владимир Путин в матче между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ).
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк25 августа 2016. Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле после вручения наград победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слева направо - чемпионки Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко.Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле после вручения наград победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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25 августа 2016. Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле после вручения наград победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слева направо - чемпионки Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанк7 июня 2016. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Международного информационного агентства "Россия сегодня". Слева - генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, справа - главный редактор телеканала RT (Russia Today) и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости . Алексей Куденко
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7 июня 2016. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Международного информационного агентства "Россия сегодня". Слева - генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, справа - главный редактор телеканала RT (Russia Today) и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк1 мая 2016. Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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1 мая 2016. Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк9 мая 2016. Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин выступает с речью на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин выступает с речью на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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9 мая 2016. Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин выступает с речью на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 декабря 2015. Президент России Владимир Путин, певец Дмитрий Маликов и певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Президент России Владимир Путин, певец Дмитрий Маликов и певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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10 декабря 2015. Президент России Владимир Путин, певец Дмитрий Маликов и певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк22 октября 2015. Владимир Путин прибыл к гостиничному комплексу "Поляна.1389" на новой модели АвтоВАЗа "Лада Веста" для участия в сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Красной поляне.Президент России Владимир Путин прибыл к гостиничному комплексу Поляна.1389 на новой модели АвтоВАЗа Лада Веста
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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22 октября 2015. Владимир Путин прибыл к гостиничному комплексу "Поляна.1389" на новой модели АвтоВАЗа "Лада Веста" для участия в сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Красной поляне.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанк10 сентября 2016. Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове Липно в Новгородской области.Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев посетили остров Липно в Новгородской области
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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10 сентября 2016. Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове Липно в Новгородской области.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанк11 октября 2015. Президент России Владимир Путин вручает Кубок "Гран-при России" гонщику команды "Мерседес" Льюису Хэмилтону, занявшему 1-е место на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".Президент России Владимир Путин вручает Кубок Гран-при России гонщику команды Мерседес Льюису Хэмилтону
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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11 октября 2015. Президент России Владимир Путин вручает Кубок "Гран-при России" гонщику команды "Мерседес" Льюису Хэмилтону, занявшему 1-е место на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк18 февраля 2016. Президент России Владимир Путин во время встречи со сборной командой России по хоккею с мячом в резиденции Ново-Огарево.Президент России Владимир Путин во время встречи со сборной командой России по хоккею с мячом в резиденции Ново-Огарево
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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18 февраля 2016. Президент России Владимир Путин во время встречи со сборной командой России по хоккею с мячом в резиденции Ново-Огарево.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк3 октября 2016. Владимир Путин во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский".Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Оренбургскую область
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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3 октября 2016. Владимир Путин во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский".
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк18 марта 2016. Владимир Путин и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.Президент России Владимир Путин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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18 марта 2016. Владимир Путин и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк9 мая 2016. Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" на Красной площади.Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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9 мая 2016. Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" на Красной площади.
© РИА Новости . Пресс-служба Патриархии РПЦПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Владимир Путин во время беседы в библиотеке Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон
© РИА Новости . Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Владимир Путин во время беседы в библиотеке Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин с участниками торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.Президент РФ Владимир Путин с участниками торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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10 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин с участниками торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
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Владимир Путин с лауреатами на церемонии вручения премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых. 8 февраля 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России
А вот у населения, добавил эксперт, симпатии и к России, и к российскому президенту гораздо больше, "потому что в какой-то степени, конечно, людей потрясает и впечатляет, что тут определяется точный курс внешней политики". "В этом отношении, мне кажется, что среди населения, особенно в Европе, Путин не терял до такой степени популярность, чем у политических элит", — пояснил эксперт, добавив, что вопрос "Who is Mr. Putin?" сейчас на Западе уже не звучит.

С этим солидарен и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, по словам которого Запад уже давно не задается этим вопросом, но с тех пор Путин стал восприниматься не как конкретный человек, а как бренд, причем сильно преувеличенный.

"Истерия вокруг Путина, который якобы своими железными клещами берет за горло демократию кругом, вмешивается во все выборы, — такой невероятно коварный стратегический мыслитель – это все уже из области психологии страхов западных элит, которые не понимают, что происходит. Все идет не так, как они предполагали, и вот они нашли себе объяснение", — пояснил собеседник агентства.

Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Американцы такого не слышали: Оливер Стоун рассказал о фильме про Путина
Но и в России, полагает он, восприятие Путина не лишено "некоторой мифологизации". Вместе с тем, он "является стержнем нашей политической системы, — это может нравиться или не нравиться, но это факт, поэтому, как мне кажется, воспринимают его адекватно, как совершенно незаменимого на сегодняшний день руководителя", — добавил Лукьянов.

Глава ФоРГО Костин добавляет, что для западной аудитории Путин остается непредсказуемым политиком. Никто, уточнил он, не ожидал мюнхенской речи, действий, касающихся защиты интересов русских и воссоединения с Крымом, готовности противостоять любому давлению.

"Все понимают, что Путин — решительный политик. Ему посвящены уже тысячи статей, я читал более двадцати книг, которые изданы на Западе, где исследователи пытаются объяснить мотивы поведения Путина. Мне кажется, здесь разгадка кроется как раз именно в ценностях. А жалобы иностранных лидеров на непредсказуемость российского президента выглядят достаточно странно. В политике, как и в шахматах, преимущество у того, кто может лучше понять шаги конкурентов, при этом его действия невозможно просчитать до конца партии", — добавил он.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политик, о ситуации в экономике. Акцент был сделан на социальных обязательствах государства.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политик, о ситуации в экономике. Акцент был сделан на социальных обязательствах государства.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент назвал выборы в Госдуму, вновь прошедшие по смешанной системе, принципиальным шагом навстречу обществу. Он отметил, что россияне выбрали путь созидательного развития страны, подчеркнув, что особая ответственность лежит на Единой России.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент назвал выборы в Госдуму, вновь прошедшие по смешанной системе, принципиальным шагом навстречу обществу. Он отметил, что россияне выбрали путь созидательного развития страны, подчеркнув, что особая ответственность лежит на Единой России.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Слева направо: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, справа - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Слева направо: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, справа - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПутин пообещал отправить в регионы 20 миллиардов рублей на благоустройство в следующем году.Трансляция выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в магазине по продаже цифровой и бытовой техники М.Видео в Омске. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Путин пообещал отправить в регионы 20 миллиардов рублей на благоустройство в следующем году.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Член Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения Матери России Валентина Петренко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Член Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкКурсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова во Владивостоке смотрят трансляцию выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова во Владивостоке смотрят трансляцию выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. 1 декабря
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова во Владивостоке смотрят трансляцию выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин отметил, что в России наметился рост промышленного производства. Президент призвал продолжать оказывать адресную поддержку нуждающимся отраслям экономики.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин отметил, что в России наметился рост промышленного производства. Президент призвал продолжать оказывать адресную поддержку нуждающимся отраслям экономики.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего - цифровые и сквозные технологии.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего - цифровые и сквозные технологии.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон общается с журналистами перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон общается с журналистами перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон общается с журналистами перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Александр Карелин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент отметил, что Россия выступает "за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному праву и многообразию мира".Экран с трансляцией выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент отметил, что Россия выступает "за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному праву и многообразию мира".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя ГД РФ Александр Жуков (слева) и глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Первый заместитель председателя ГД РФ Александр Жуков (слева) и глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле. На втором плане – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле. На втором плане – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Два периода или "шесть столпов Путина"

По мнению Миронова, президенту удалось создать стабильный образ, который с незначительными изменениями просуществовал почти весь период его президентства.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина

"Понятно, что вначале он был моложе, сейчас уже другой возраст: это накладывает свой отпечаток, человек выглядит более солидно и значимо. Но основные риторические заходы, основные образы, которые он использовал в риторике, и политические инструменты и методы, образ действий не так уж сильно менялся. Он сразу позиционировал себя как объединяющий страну национальный лидер, который способен навести порядок", — пояснил эксперт.

Этот образ, уточнил Миронов, сформировался в первый период — период преодоления хаоса 1990-х годов. Второй период наступил после политической турбулентности и протестов 2011-2012 годов, которые, тем не менее, считает он, были не антипутинскими, а, скорее, направленными против несправедливой политической системы; в это время к образу президента добавилась еще одна составляющая.

"Во второй период его основные достижения — это, конечно, Крым. Здесь появляется внешняя повестка, и к этому образу, к его риторике добавляется образ человека, который продвигает страну на международной арене на новые позиции. Здесь появилась образность, связанная с восстановлением великой страны. Это вторая большая проблема, которая у нас существовала. Проблема 1990-х и эта. И это вполне успешные риторика и образ", — отметил Миронов.

По словам Костина, на протяжении всего времени, что Путин находится у власти, в образе его действий неизменным оставался ценностный каркас, на который он опирается в любой ситуации и который лежит в основе нынешней поддержки президента России.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Ъ: 64 процента россиян хотят переизбрания Путина на пост президента
Эксперт выделил шесть "основных столпов путинской идеологии". Прежде всего, это субъектность России как государства, патриотизм. В ценностный каркас, по мнению эксперта, входят и демократия, рыночная экономика, социальная справедливость и социальные гарантии для всех россиян. Заключительным является "стабильность как необходимое условие для реализации и всех предыдущих принципов и поступательного развития".

"Стабильность и предсказуемость — это одно из главных достижений Владимира Путина, это то, что россияне ценят больше всего, по данным всех опросов, которые проводят и российские, и иностранные полстеры", — сказал собеседник агентства.

По осуществлению налоговой реформы и экономических преобразований, по процессу наведения порядка в федеративных отношениях видно, что "движение вперед было неуклонное, но острожное, с оглядкой на реальные обстоятельства". "Это, безусловно, очень консервативный подход и он, на мой взгляд, также Путину присущ", — сказал глава ФоРГО.

Путин в Оренбургской области: встречи с бизнесменами и лошадьми
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин прилетел в Оренбург по пути в Астану, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Оренбурга. 3 октября 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Владимир Путин прилетел в Оренбург по пути в Астану, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкНа встрече с представителями деловых кругов региона Владимир Путин пообещал решить вопрос низкой пропускной способности на российско-казахстанской границе в Оренбургской области.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями региональных деловых кругов в здании правительства Оренбургской области
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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На встрече с представителями деловых кругов региона Владимир Путин пообещал решить вопрос низкой пропускной способности на российско-казахстанской границе в Оренбургской области.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин посетил государственный природный заповедник "Оренбургский", принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона в основную часть заповедника. Вместе с руководителями заповедника он подошел к воротам вольера, где находился табун, с ведром овса для приманки лошадей. Но лошади не торопились выходить. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним вышел вожак.Президент РФ Владимир Путин на церемонии выпуска шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Владимир Путин посетил государственный природный заповедник "Оренбургский", принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона в основную часть заповедника. Вместе с руководителями заповедника он подошел к воротам вольера, где находился табун, с ведром овса для приманки лошадей. Но лошади не торопились выходить. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним вышел вожак.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.
На фото: Владимир Путин и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.Президент РФ Владимир Путин и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких в государственном природном заповеднике Оренбургский
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Центр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.
На фото: Владимир Путин и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин заверил сотрудников Центра реинтродукции лошадей Пржевальского, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут и дальше реализовываться.Президент РФ Владимир Путин общается с сотрудниками Центра реинтродукции лошадей Пржевальского во время посещения государственного природного заповедника Оренбургский
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин заверил сотрудников Центра реинтродукции лошадей Пржевальского, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут и дальше реализовываться.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкХотя сотрудники заповедника предупреждали президента о пугливости диких животных, лошади вели себя спокойно и дружелюбно.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Оренбургскую область
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Хотя сотрудники заповедника предупреждали президента о пугливости диких животных, лошади вели себя спокойно и дружелюбно.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (слева) во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский". Вторая слева - руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.Президент РФ Владимир Путин (четвертый слева) и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике Оренбургский
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Владимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (слева) во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский". Вторая слева - руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
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Проблемы на повестке дня

Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин заявил, что ему приходится смотреть, чтобы Россию никто не съел
Главной задачей Путина сейчас эксперты видят перенастройку системы, избавление ее от необходимости включать ручное управление. Тем не менее, основной ценностный каркас, считают они, останется прежним.

По мнению Лукьянова, прошедшие пять лет президентского срока стали для Путина самым тяжелым периодом за все годы его нахождения на постах и президента, и премьера. Причиной тому, прежде всего, стали кризисы, и в особенности кризис, разразившийся в 2013-14 годах. "Насколько он эффективно действовал? Я думаю, что достаточно", — считает политолог.

Однако, по его мнению, шестой год нынешнего президентского срока Путина пройдет уже в иных условиях из-за очевидного изменения международной обстановки, особенно американской политики. При этом предыдущие достижения, по его словам, не обнулятся, "но на тех подходах, которые были до этого, уже дальше никуда не продвинешься".

Обложка мартовского номера американского еженедельника New Yorker
© Фото : The New Yorker
Журнал New Yorker вышел с изображением Путина на обложке
Аналогичного мнения придерживается и политолог Миронов, по словам которого, созданный удачный образ Путина может ослабнуть, так как возвращаются многие проблемы 1990-х годов. "Уровень жизни довольно-таки сильно упал, на первый план начинают выходить проблемы коррупции и обратной связи между властью и населением… Вновь возникает проблема привилегированной элиты, олигархии, которую Путин решал в первые годы своего правления, проблема вновь возникла", — пояснил собеседник агентства.

Эксперт напомнил данные последних соцопросов, согласно которым за Путина сейчас готовы проголосовать менее половины опрошенных. При этом социологи фиксируют большой процент неопределившихся с выбором, что Миронов назвал "новым явлением", свидетельствующим и о новой политической турбулентности, кризисе, в том числе в образе Путина, и о необходимости серьезной перезагрузки этого образа. "Не просто с риторической точки зрения, здесь уже нужны новые действия, причем не на международной арене, — там все в порядке, — а внутри страны", — подчеркнул Миронов.

Владимир Путин на льду турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкКоманда "Звезды Ночной хоккейной лиги", в составе которой играл глава государства, победила "Сборную НХЛ" со счетом 9:5.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Команда "Звезды Ночной хоккейной лиги", в составе которой играл глава государства, победила "Сборную НХЛ" со счетом 9:5.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа лёд глава государства вышел под номером 11 во втором периоде.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На лёд глава государства вышел под номером 11 во втором периоде.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. В октябре прошлого года в составе "Звезд НХЛ" он вышел на лед арены "Шайба" в Сочи в свой день рождения и забросил семь шайб.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. В октябре прошлого года в составе "Звезд НХЛ" он вышел на лед арены "Шайба" в Сочи в свой день рождения и забросил семь шайб.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо втором периоде Владимир Путин забросил шайбу.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во втором периоде Владимир Путин забросил шайбу.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ состав команды "Звезды НХЛ" также вошли министр обороны Сергей Шойгу, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин и член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В состав команды "Звезды НХЛ" также вошли министр обороны Сергей Шойгу, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин и член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНочная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСборная соперников "Звезд НХЛ" была сформирована из лучших хоккеистов-любителей страны. Они приехали в Сочи в качестве победителей отборочных этапов в дивизионе "Любитель 40+".Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Сборная соперников "Звезд НХЛ" была сформирована из лучших хоккеистов-любителей страны. Они приехали в Сочи в качестве победителей отборочных этапов в дивизионе "Любитель 40+".
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Фотокамера. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
Немецкий фотограф поделился впечатлениями от встреч с Путиным
К этому апеллирует и Лукьянов, отмечая, что в условиях, когда многие страны поворачиваются к внутренним проблемам, на что указывает и выдвинутый новым президентом США Дональдом Трампом лозунг "Америка прежде всего", России придется сделать то же самое, "потому что без этого и внешние успехи уже сами по себе не выручат".

Кроме того, отмечает Лукьянов, перед Путиным может возникнуть необходимость перенастраивать систему и освобождать ее от так называемого "ручного управления". "Я думаю, что этим ему придется заниматься следующий срок, если он на него двинется", — сказал он.

Пойдет ли Путин на радикальные меры?

Миронов добавляет, что сейчас главе государства следовало бы выйти с "программой социально-экономических и политических реформ, именно так их и назвав", не превращая это в "фантом, слова или паллиативные меры по подкручиванию отдельных гаек".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Глава Крыма заявил, что Путин должен быть "пожизненным президентом"
Об этом говорит и член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, отмечая, что есть серьезный запрос на новую экономическую политику. Он добавляет, что содержание программы, в случае участия и победы Путина в предстоящих выборах, будет определяться этими обстоятельствами.

Миронов предположил, что может возникнуть проблема, аналогичная 1996 году, когда Борис Ельцин избирался при уже падающих рейтингах, в последующие годы ему пришлось лишь искать преемника, "потому что не удалось восстановить легитимность".

"Путин, честно говоря, может иметь ту же самую проблему в ближайшее время, если ключевые вопросы в стране не будут решаться", — пояснил эксперт.

Владимир Путин, архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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"Эпический" фильм CNN про Путина: надежды на здравый смысл не оправдались
В то же время, по оценке Зудина, российскому президенту "не свойственна подчеркнутая строгость и жесткость, наоборот". "Но Путину-политику свойственна требовательность: требовательность и к себе, и к своим подчиненным, и к членам команды, и так далее. Так что, я не думаю, что в будущем мы должны ожидать какой-то жесткости, но то, что требовательность Путина останется на высоком уровне – да, я думаю, что мы этого ожидать вправе", — считает политолог.

Миронов задается вопросом, пойдет ли на радикальные шаги Путин, и добавляет, что это необходимо для обеспечения его легитимности и восприятия его образа в стране.

Самые влиятельные люди в мире по версии журнала Time
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.Президент России Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.
© AP Photo / Mary AltafferСреди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером
© AP Photo / Mary Altaffer
Среди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".
© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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В список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй вошла в список самых влиятельных людей 2017 года в категории "Лидеры".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вошла в список самых влиятельных людей 2017 года в категории "Лидеры".
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗвезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс вошел в список журнала Time в категории "Деятели искусства".Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс вошел в список журнала Time в категории "Деятели искусства".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкНападающий клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии футболист Неймар был включен в список самых влиятельных людей планеты в категории "Иконы".Игрок сборной Бразилии Неймар
© РИА Новости . Александр Вильф
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Нападающий клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии футболист Неймар был включен в список самых влиятельных людей планеты в категории "Иконы".
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАмериканский баскетболист, играющий команду НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс вошел в список самых влиятельных людей в мире в категории "Титаны".Баскетболист Леброн Джеймс
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Американский баскетболист, играющий команду НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс вошел в список самых влиятельных людей в мире в категории "Титаны".
© AP Photo / Bullit Marquez, FileЗа включение президента Филиппин Родриго Дутерте в список 100 самых влиятельных людей 2017 года проголосовали сами читатели журнала Time.Президент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Bullit Marquez, File
За включение президента Филиппин Родриго Дутерте в список 100 самых влиятельных людей 2017 года проголосовали сами читатели журнала Time.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская актриса, получившая в этом году Оскар за роль в ленте "Ла-Ла-Лэнд" Эмма Стоун вошла в список самых влиятельных людей в мире в категории "Деятели искусства".Американская актриса Эмма Стоун
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Американская актриса, получившая в этом году Оскар за роль в ленте "Ла-Ла-Лэнд" Эмма Стоун вошла в список самых влиятельных людей в мире в категории "Деятели искусства".
© AP Photo / Invision/ Joel RyanЗажигательная Харви Квин из фильма "Отряд самоубийц" - актриса Марго Робби также вошла в список самых влиятельных "деятелей искусства" в 2017 году.Актриса Марго Робби
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Зажигательная Харви Квин из фильма "Отряд самоубийц" - актриса Марго Робби также вошла в список самых влиятельных "деятелей искусства" в 2017 году.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВошел в список самых влиятельных людей 2017 года и папа Римский Франциск, категория "Лидеры".Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Вошел в список самых влиятельных людей 2017 года и папа Римский Франциск, категория "Лидеры".
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