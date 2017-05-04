Who is Mr. Putin? Эксперты рассказали, как изменилась политика Путина

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. С момента прихода Владимира Путина к власти Запад стал лучше понимать, "кто такой мистер Путин", но для зарубежной элиты он по-прежнему непредсказуемый политик; образ и риторика президента России не претерпели значительных изменений в глазах россиян, он остается для них стержнем российской политической системы, полагают опрошенные РИА Новости политологи.
При этом они склонны считать, что внешняя политика и позиция России на мировой арене под занавес третьего президентства Путина должны и, скорее всего, отойдут на второй план, а фокус будет сделан на внутренней повестке. Это оставшееся время, а также четвертый президентский срок, в случае участия и победы в выборах, Путин посвятит перенастройке системы, избавлению ее от ручного управления.
В то же время эксперты отмечают, что образ успешного руководителя может ослабнуть, если не будут предприняты реформаторские шаги.
Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства РФ, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России. В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря Владимир Путин началом интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.
7 декабря Владимир Путин началом интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкЩенка по кличке Юмэ подарили президенту четыре года назад представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами.
Щенка по кличке Юмэ подарили президенту четыре года назад представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами.
В июле 2007 года президент России Владимир Путин познакомился с собакой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанк22 июля 2011 года Владимир Путин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. В одном ряду с солдатами стоял золотистый лабрадор по кличке Бонни. Путин погладил собаку, а та в ответ подала ему лапу.
22 июля 2011 года Владимир Путин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. В одном ряду с солдатами стоял золотистый лабрадор по кличке Бонни. Путин погладил собаку, а та в ответ подала ему лапу.
© AFP 2017 / Nikolay DoychinovВ ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.
В ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.
Хорошо знает Владимира Путина золотистый ретривер Альдо - любимая собака Дмитрия Медведева.
8 февраля 2014 в резиденции "Бочаров ручей" Владимир Путин показал Юмэ премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
7 декабря в Кремля Владимир Путин продемонстрировал японским журналистам, что Юмэ находится в отличной форме.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool6 июня 2008 года в Ново-Огарево Владимир Путин встретился с российскими спасателям и легендарным лабрадором Тоником. Пес принимал участие в спасательных работах в десятках крупных катастроф как в России, так и за рубежом.
6 июня 2008 года в Ново-Огарево Владимир Путин встретился с российскими спасателям и легендарным лабрадором Тоником. Пес принимал участие в спасательных работах в десятках крупных катастроф как в России, так и за рубежом.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин не смог придумать кличку щенку, которого ему подарил Бойко Борисов, поэтому попросил россиян помочь. Пятилетний Дима Соколов придумал кличку Баффи. 9 декабря 2010 года Путин встретился с Димой и познакомил мальчика со щенком.
Путин не смог придумать кличку щенку, которого ему подарил Бойко Борисов, поэтому попросил россиян помочь. Пятилетний Дима Соколов придумал кличку Баффи. 9 декабря 2010 года Путин встретился с Димой и познакомил мальчика со щенком.
Во время встреч со спасателями Владимир Путин не оставляет без внимания четвероногих сотрудников МЧС.
Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, август 2001 года.
Владимир Путин, фото из архива пресс-службы президента РФ.
13 августа 2007 года. Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын.
Николай I, Александр III, Рузвельт или Аденауэр?
Эксперты видят параллели между Путиным и рядом сильных лидеров, которые приходили к власти в разных странах в кризисные годы. Например, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин сравнил Путина с 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром и генералом Шарлем де Голлем.
Американский президент, пояснил он, тоже пришел к власти во время экономического кризиса в США, а его новый курс позволил преодолеть Великую депрессию. Время Аденауэра пришлось на период восстановления поверженной во Второй мировой войне Германии, де Голлю предстояло восстановить послевоенную Францию. "Эти политики пользовались высоким уровнем поддержки и доверия населения. Здесь есть определенное сходство", — сказал Костин, добавив, что не видит среди политиков-современников фигуры, схожей по масштабу с Путиным.
Что же касается российской истории, нынешнего президента страны склонны сравнивать с императорами Николаем I или Александром III. Так, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил схожесть "николаевской России и путинской России". "Некоторые элементы есть, некоторые приемы очень похожи. Я бы сравнил его и с Александром III в чем-то, но там все-таки царь был в политике консервативен, а в экономике он был очень деятельным", — добавил эксперт.
Однако он считает, Путину "нужно превратиться в (реформатора) Александра II" и добавляет, что кредит доверия сейчас у него достаточно большой, есть необходимый потенциал, перед глазами весь исторический опыт. "Его четвертый официальный срок должен быть реформаторским. Вот так уже нельзя продолжать. Так называемая стабильность превратилась в застой", — заключил Миронов.
Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкТрадиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОбщение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТрадиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
"Who is Mr. Putin" больше не вопрос для Запада?
За прошедшие 17 лет Запад хорошо усвоил, "кто такой мистер Путин". Как и в России, за рубежом его оценивают как политика мирового значения, но зачастую непредсказуемого. Член правления Германо-российского форума Мартин Хоффманн полагает, что в начале нынешнего президентского срока Путина открытость его политики в отношении Запада и склонность сотрудничать были гораздо выше, чем сейчас, когда двустороннее взаимодействие стало сложнее, чем пять лет назад.
"Для Путина в этой ситуации самое главное, что у него был точный профиль и у него определенное, так сказать, преимущество в том, что Россия более или менее может определять политику, не согласуясь с другими партнерами, в отличие от Запада, где гораздо сложнее этот процесс политического влияния", — добавил политолог.
По мнению Миронова, метаморфозы восприятия Путина на международной арене отразились и в зарубежной прессе, где помимо характерных приемов и выражений в стиле "Путин — авторитарный лидер", "в стране недостаточно демократии", появились мотивы, обозначающие его как лидера. Причем лидера национального, способного отстаивать интересы своей страны и "совершать поступки на международной арене", пусть и не всегда воспринимаемые однозначно, считает эксперт.
По наблюдению Хоффманна, взгляды западных элит на президента России менялись в худшую сторону — Путин воспринимается, "может, и не как противник, но как человек, который преследует совсем другие интересы, чем западные интересы в данный момент".
20 мая 2016. Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи.
28 июля 2016.Владимир Путин во время посещения агрофирмы "Дмитрова Гора" в Тверской области.
25 июня 2016. Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Пекине.
4 ноября 2015. Владимир Путин с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк24 марта 2016. Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кремле.
24 марта 2016. Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кремле.
8 января 2016. Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо.
2 сентября 2016. Владимир Путин во время встречи с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума.
15 ноября 2015. Владимир Путин во время беседы с президентом США Бараком Обамой на полях саммита "Группы двадцати" (G20) в турецкой Анталье.
4 ноября 2015. Владимир Путин перед началом церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
7 октября 2015. Президент РФ Владимир Путин в матче между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ).
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк25 августа 2016. Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле после вручения наград победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слева направо - чемпионки Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко.
25 августа 2016. Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле после вручения наград победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слева направо - чемпионки Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанк7 июня 2016. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Международного информационного агентства "Россия сегодня". Слева - генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, справа - главный редактор телеканала RT (Russia Today) и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
7 июня 2016. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Международного информационного агентства "Россия сегодня". Слева - генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, справа - главный редактор телеканала RT (Russia Today) и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
1 мая 2016. Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк9 мая 2016. Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин выступает с речью на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.
9 мая 2016. Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин выступает с речью на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.
10 декабря 2015. Президент России Владимир Путин, певец Дмитрий Маликов и певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк22 октября 2015. Владимир Путин прибыл к гостиничному комплексу "Поляна.1389" на новой модели АвтоВАЗа "Лада Веста" для участия в сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Красной поляне.
22 октября 2015. Владимир Путин прибыл к гостиничному комплексу "Поляна.1389" на новой модели АвтоВАЗа "Лада Веста" для участия в сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Красной поляне.
10 сентября 2016. Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после водной прогулки по озеру Ильмень на острове Липно в Новгородской области.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанк11 октября 2015. Президент России Владимир Путин вручает Кубок "Гран-при России" гонщику команды "Мерседес" Льюису Хэмилтону, занявшему 1-е место на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".
11 октября 2015. Президент России Владимир Путин вручает Кубок "Гран-при России" гонщику команды "Мерседес" Льюису Хэмилтону, занявшему 1-е место на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".
18 февраля 2016. Президент России Владимир Путин во время встречи со сборной командой России по хоккею с мячом в резиденции Ново-Огарево.
3 октября 2016. Владимир Путин во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский".
18 марта 2016. Владимир Путин и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанк9 мая 2016. Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" на Красной площади.
9 мая 2016. Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" на Красной площади.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Владимир Путин во время беседы в библиотеке Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин с участниками торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
10 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин с участниками торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
А вот у населения, добавил эксперт, симпатии и к России, и к российскому президенту гораздо больше, "потому что в какой-то степени, конечно, людей потрясает и впечатляет, что тут определяется точный курс внешней политики". "В этом отношении, мне кажется, что среди населения, особенно в Европе, Путин не терял до такой степени популярность, чем у политических элит", — пояснил эксперт, добавив, что вопрос "Who is Mr. Putin?" сейчас на Западе уже не звучит.
С этим солидарен и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, по словам которого Запад уже давно не задается этим вопросом, но с тех пор Путин стал восприниматься не как конкретный человек, а как бренд, причем сильно преувеличенный.
"Истерия вокруг Путина, который якобы своими железными клещами берет за горло демократию кругом, вмешивается во все выборы, — такой невероятно коварный стратегический мыслитель – это все уже из области психологии страхов западных элит, которые не понимают, что происходит. Все идет не так, как они предполагали, и вот они нашли себе объяснение", — пояснил собеседник агентства.
Но и в России, полагает он, восприятие Путина не лишено "некоторой мифологизации". Вместе с тем, он "является стержнем нашей политической системы, — это может нравиться или не нравиться, но это факт, поэтому, как мне кажется, воспринимают его адекватно, как совершенно незаменимого на сегодняшний день руководителя", — добавил Лукьянов.
Глава ФоРГО Костин добавляет, что для западной аудитории Путин остается непредсказуемым политиком. Никто, уточнил он, не ожидал мюнхенской речи, действий, касающихся защиты интересов русских и воссоединения с Крымом, готовности противостоять любому давлению.
"Все понимают, что Путин — решительный политик. Ему посвящены уже тысячи статей, я читал более двадцати книг, которые изданы на Западе, где исследователи пытаются объяснить мотивы поведения Путина. Мне кажется, здесь разгадка кроется как раз именно в ценностях. А жалобы иностранных лидеров на непредсказуемость российского президента выглядят достаточно странно. В политике, как и в шахматах, преимущество у того, кто может лучше понять шаги конкурентов, при этом его действия невозможно просчитать до конца партии", — добавил он.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политик, о ситуации в экономике. Акцент был сделан на социальных обязательствах государства.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политик, о ситуации в экономике. Акцент был сделан на социальных обязательствах государства.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент назвал выборы в Госдуму, вновь прошедшие по смешанной системе, принципиальным шагом навстречу обществу. Он отметил, что россияне выбрали путь созидательного развития страны, подчеркнув, что особая ответственность лежит на Единой России.
Президент назвал выборы в Госдуму, вновь прошедшие по смешанной системе, принципиальным шагом навстречу обществу. Он отметил, что россияне выбрали путь созидательного развития страны, подчеркнув, что особая ответственность лежит на Единой России.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Слева направо: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, справа - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Слева направо: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, справа - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Путин пообещал отправить в регионы 20 миллиардов рублей на благоустройство в следующем году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Член Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкКурсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова во Владивостоке смотрят трансляцию выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова во Владивостоке смотрят трансляцию выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
Путин отметил, что в России наметился рост промышленного производства. Президент призвал продолжать оказывать адресную поддержку нуждающимся отраслям экономики.
Президент подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего - цифровые и сквозные технологии.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон общается с журналистами перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон общается с журналистами перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Президент отметил, что Россия выступает "за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному праву и многообразию мира".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя ГД РФ Александр Жуков (слева) и глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Первый заместитель председателя ГД РФ Александр Жуков (слева) и глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле. На втором плане – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле. На втором плане – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Два периода или "шесть столпов Путина"
По мнению Миронова, президенту удалось создать стабильный образ, который с незначительными изменениями просуществовал почти весь период его президентства.
"Понятно, что вначале он был моложе, сейчас уже другой возраст: это накладывает свой отпечаток, человек выглядит более солидно и значимо. Но основные риторические заходы, основные образы, которые он использовал в риторике, и политические инструменты и методы, образ действий не так уж сильно менялся. Он сразу позиционировал себя как объединяющий страну национальный лидер, который способен навести порядок", — пояснил эксперт.
Этот образ, уточнил Миронов, сформировался в первый период — период преодоления хаоса 1990-х годов. Второй период наступил после политической турбулентности и протестов 2011-2012 годов, которые, тем не менее, считает он, были не антипутинскими, а, скорее, направленными против несправедливой политической системы; в это время к образу президента добавилась еще одна составляющая.
"Во второй период его основные достижения — это, конечно, Крым. Здесь появляется внешняя повестка, и к этому образу, к его риторике добавляется образ человека, который продвигает страну на международной арене на новые позиции. Здесь появилась образность, связанная с восстановлением великой страны. Это вторая большая проблема, которая у нас существовала. Проблема 1990-х и эта. И это вполне успешные риторика и образ", — отметил Миронов.
По словам Костина, на протяжении всего времени, что Путин находится у власти, в образе его действий неизменным оставался ценностный каркас, на который он опирается в любой ситуации и который лежит в основе нынешней поддержки президента России.
Эксперт выделил шесть "основных столпов путинской идеологии". Прежде всего, это субъектность России как государства, патриотизм. В ценностный каркас, по мнению эксперта, входят и демократия, рыночная экономика, социальная справедливость и социальные гарантии для всех россиян. Заключительным является "стабильность как необходимое условие для реализации и всех предыдущих принципов и поступательного развития".
"Стабильность и предсказуемость — это одно из главных достижений Владимира Путина, это то, что россияне ценят больше всего, по данным всех опросов, которые проводят и российские, и иностранные полстеры", — сказал собеседник агентства.
По осуществлению налоговой реформы и экономических преобразований, по процессу наведения порядка в федеративных отношениях видно, что "движение вперед было неуклонное, но острожное, с оглядкой на реальные обстоятельства". "Это, безусловно, очень консервативный подход и он, на мой взгляд, также Путину присущ", — сказал глава ФоРГО.
Владимир Путин прилетел в Оренбург по пути в Астану, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
На встрече с представителями деловых кругов региона Владимир Путин пообещал решить вопрос низкой пропускной способности на российско-казахстанской границе в Оренбургской области.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин посетил государственный природный заповедник "Оренбургский", принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона в основную часть заповедника. Вместе с руководителями заповедника он подошел к воротам вольера, где находился табун, с ведром овса для приманки лошадей. Но лошади не торопились выходить. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним вышел вожак.
Владимир Путин посетил государственный природный заповедник "Оренбургский", принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона в основную часть заповедника. Вместе с руководителями заповедника он подошел к воротам вольера, где находился табун, с ведром овса для приманки лошадей. Но лошади не торопились выходить. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним вышел вожак.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.
На фото: Владимир Путин и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
Центр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.
На фото: Владимир Путин и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин заверил сотрудников Центра реинтродукции лошадей Пржевальского, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут и дальше реализовываться.
Путин заверил сотрудников Центра реинтродукции лошадей Пржевальского, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут и дальше реализовываться.
Хотя сотрудники заповедника предупреждали президента о пугливости диких животных, лошади вели себя спокойно и дружелюбно.
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (слева) во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский". Вторая слева - руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
Владимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (слева) во время посещения Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский". Вторая слева - руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
Проблемы на повестке дня
Главной задачей Путина сейчас эксперты видят перенастройку системы, избавление ее от необходимости включать ручное управление. Тем не менее, основной ценностный каркас, считают они, останется прежним.
По мнению Лукьянова, прошедшие пять лет президентского срока стали для Путина самым тяжелым периодом за все годы его нахождения на постах и президента, и премьера. Причиной тому, прежде всего, стали кризисы, и в особенности кризис, разразившийся в 2013-14 годах. "Насколько он эффективно действовал? Я думаю, что достаточно", — считает политолог.
Однако, по его мнению, шестой год нынешнего президентского срока Путина пройдет уже в иных условиях из-за очевидного изменения международной обстановки, особенно американской политики. При этом предыдущие достижения, по его словам, не обнулятся, "но на тех подходах, которые были до этого, уже дальше никуда не продвинешься".
Аналогичного мнения придерживается и политолог Миронов, по словам которого, созданный удачный образ Путина может ослабнуть, так как возвращаются многие проблемы 1990-х годов. "Уровень жизни довольно-таки сильно упал, на первый план начинают выходить проблемы коррупции и обратной связи между властью и населением… Вновь возникает проблема привилегированной элиты, олигархии, которую Путин решал в первые годы своего правления, проблема вновь возникла", — пояснил собеседник агентства.
Эксперт напомнил данные последних соцопросов, согласно которым за Путина сейчас готовы проголосовать менее половины опрошенных. При этом социологи фиксируют большой процент неопределившихся с выбором, что Миронов назвал "новым явлением", свидетельствующим и о новой политической турбулентности, кризисе, в том числе в образе Путина, и о необходимости серьезной перезагрузки этого образа. "Не просто с риторической точки зрения, здесь уже нужны новые действия, причем не на международной арене, — там все в порядке, — а внутри страны", — подчеркнул Миронов.
Команда "Звезды Ночной хоккейной лиги", в составе которой играл глава государства, победила "Сборную НХЛ" со счетом 9:5.
На лёд глава государства вышел под номером 11 во втором периоде.
Владимир Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. В октябре прошлого года в составе "Звезд НХЛ" он вышел на лед арены "Шайба" в Сочи в свой день рождения и забросил семь шайб.
Во втором периоде Владимир Путин забросил шайбу.
В состав команды "Звезды НХЛ" также вошли министр обороны Сергей Шойгу, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин и член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
Президент России Владимир Путин и президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНочная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
Сборная соперников "Звезд НХЛ" была сформирована из лучших хоккеистов-любителей страны. Они приехали в Сочи в качестве победителей отборочных этапов в дивизионе "Любитель 40+".
К этому апеллирует и Лукьянов, отмечая, что в условиях, когда многие страны поворачиваются к внутренним проблемам, на что указывает и выдвинутый новым президентом США Дональдом Трампом лозунг "Америка прежде всего", России придется сделать то же самое, "потому что без этого и внешние успехи уже сами по себе не выручат".
Кроме того, отмечает Лукьянов, перед Путиным может возникнуть необходимость перенастраивать систему и освобождать ее от так называемого "ручного управления". "Я думаю, что этим ему придется заниматься следующий срок, если он на него двинется", — сказал он.
Пойдет ли Путин на радикальные меры?
Миронов добавляет, что сейчас главе государства следовало бы выйти с "программой социально-экономических и политических реформ, именно так их и назвав", не превращая это в "фантом, слова или паллиативные меры по подкручиванию отдельных гаек".
Об этом говорит и член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, отмечая, что есть серьезный запрос на новую экономическую политику. Он добавляет, что содержание программы, в случае участия и победы Путина в предстоящих выборах, будет определяться этими обстоятельствами.
Миронов предположил, что может возникнуть проблема, аналогичная 1996 году, когда Борис Ельцин избирался при уже падающих рейтингах, в последующие годы ему пришлось лишь искать преемника, "потому что не удалось восстановить легитимность".
"Путин, честно говоря, может иметь ту же самую проблему в ближайшее время, если ключевые вопросы в стране не будут решаться", — пояснил эксперт.
В то же время, по оценке Зудина, российскому президенту "не свойственна подчеркнутая строгость и жесткость, наоборот". "Но Путину-политику свойственна требовательность: требовательность и к себе, и к своим подчиненным, и к членам команды, и так далее. Так что, я не думаю, что в будущем мы должны ожидать какой-то жесткости, но то, что требовательность Путина останется на высоком уровне – да, я думаю, что мы этого ожидать вправе", — считает политолог.
Миронов задается вопросом, пойдет ли на радикальные шаги Путин, и добавляет, что это необходимо для обеспечения его легитимности и восприятия его образа в стране.
Президент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.
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