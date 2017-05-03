Эксперты не видят шансов Навального на регистрацию кандидатом в президенты

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Осужденный условно оппозиционер Алексей Навальный не имеет шансов стать зарегистрированным кандидатом на выборах президента России в 2018 году в связи с вынесенным ему приговором, считают опрошенные РИА Новости эксперты; при этом некоторые отмечают, что возможное обжалование им приговора в Европейском суде по правам человека будет очень сложным.

Кировский областной суд в среду подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что защита обжалует в Европейском суде по правам человека повторный приговор по этому делу. Первый приговор, тоже 5 лет условно, был отменен Верховным судом РФ как раз после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.

Ранее Навальный заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.

Навальный не сможет выдвинуть свою кандидатуру

Ведущий эксперт Центра развития современного права Дмитрий Морев пояснил, что исходя из существующего законодательства никаких шансов на выдвижение и на регистрацию в качестве кандидата у Навального нет.

"Я лично как юрист никаких шансов на выдвижение, на регистрацию в качестве кандидата не вижу. Потому что у нас действует два закона: закон о выборах президента и закон об основах российской избирательной системы, которые ограничивают людей, привлеченных к ответственности, осужденных за тяжкие преступления, в возможности занимать выборные должности, в том числе должность президента", — сказал собеседник агентства.

Законодательство отвечает общественным интересам

Его коллега политолог Андрей Колядин также отмечает, что в нынешней системе "законодательных координат" Навальный не может выдвинуть свою кандидатуру, что, по мнению эксперта, "абсолютно не принижает" Навального в правах как политика. "Я думаю, что он и будет заниматься политикой. Да. Но пока нет иных решений, пока он не опротестовал это в высших инстанциях, и высшие инстанции не приняли соответствующие решения, отменяющие действующее законодательство, естественно, что он не сможет стать кандидатом", — считает политолог.

При этом, говоря о возможных протестах сторонников Навального в связи с тем, что он не может выдвинуться на грядущих выборах, Морев напомнил, что общество должно понимать, что все ограничения, которые есть в законодательстве на сегодняшний день, направлены на ограничение проникновения криминала во власть.

"Закон на самом деле отвечает всем нашим общественным интересам. Они принимались не против Навального в свое время, они принимались как раз-таки по настоянию общественности, в том числе демократической и либеральной", — подчеркнул эксперт.

Колядин, говоря о возможной агитации, отметил, что Навальный занимает сейчас "прекрасную позицию", так как всегда проще оппонировать власти, "говорить о том, что вот эта власть не умеет решать, а мы сможем решить — это находится в более выгодной позиции".

"Потому что не нужно решать вопросы финансирования, не нужно решать вопросы каких-то экономических проблем, внешнего окружения и так далее, всегда сказать о том, что – да, я справлюсь – легче, чем находиться на этом месте и справляться", — пояснил политолог.

Обжалование в ЕСПЧ

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод полагает, что суд должен более четко аргументировать, почему приговор Навальному был оставлен в силе, и дать возможность общественности познакомиться с документами, касающимися этого дела, чтобы избежать двусмысленного толкования.

"Я сам не являюсь поклонником Навального, но история с этим делом стала резонансной, и не должно быть никаких неясностей, двусмысленностей относительно решения суда. Поэтому считаю, что суд должен более четко аргументировать свою позицию – почему он оставил приговор в силе", — сказал Брод РИА Новости.

Говоря о намерении защиты обжаловать это решение в Европейском суде, он отметил, что уже существует мнение ЕСПЧ, который указывал на ряд процессуальных нарушений в ходе проведения следственных мероприятий. Это, по мнению правозащитника, вновь подтверждает, что действия следственных органов и судебной власти должны быть прозрачными и понятными всем гражданам.

"Уже появилось немало комментариев относительно того, что решение суда имеет политический, конъюнктурный характер, и сделано это якобы для того, чтобы Навальный не смог принять участие в выборах президента. Чтобы избежать всех этих двусмысленностей, считаю, что суд должен более четко аргументировать свои доводы, а также дать возможность и журналистам, и правозащитникам, и экспертам познакомиться с документами, касающимися этого дела", — подчеркнул Брод.

Колядин отметил, что обжалование приговора в ЕСПЧ будет "очень непростым процессом", так как для этого нужны воля, сроки, и необходимо, чтобы решение этой инстанции было воспринято нашим государством. "Что не факт, ибо международное законодательство имеет скорее рекомендательный характер – ну, не то чтобы рекомендательный, но есть некие правила изменения в соответствии с международным законодательством в законодательство страны суверенной, потому что вмешательство в суверенитет любой державы не предусмотрено, и международным законодательством в том числе", — заключил политолог.

Ранее российская сторона, подчеркивая, что в целом выполняет решения ЕСПЧ, неоднократно выражала несогласие с позицией суда по различным делам и обвиняла его в предвзятом отношении к РФ. Так было, в частности, с решением ЕСПЧ, который постановил, что РФ должна выплатить бывшим акционерам ЮКОС около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. В связи с этим делом Конституционный суд РФ заявил, что Москва будет реализовывать только те постановления, которые соответствуют национальной конституции.