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Политика

Путин и Эрдоган обсудили снятие барьеров в торговле и урегулирование в САР

Сюжет:
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи (33)
19:5703.05.2017
(обновлено: 20:11 03.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Договоренности о снятии ограничений, мешающих торговому и инвестиционному обменам, – таков главный итог прошедших в среду в Сочи переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что результаты этих договоренностей можно будет увидеть уже в ближайшие дни.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи

Повестка дня переговоров Путина и Эрдогана традиционно включала и международную проблематику, а именно урегулирование в Сирии. Российский и турецкий лидеры обсудили создание зон безопасности в САР, проходящий в настоящее время очередной раунд переговоров по сирийской проблематике в Астане и подтвердили намерение продолжить обсуждение данной темы.

Восстановительный период завершен

В ходе встречи лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление двухстороннего многопланового сотрудничества. На итоговой пресс-конференции российский президент констатировал, что восстановительный период в российско-турецких отношениях завершен, Москва и Анкара возвращаются к нормальному партнерству.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017

Особое внимание на переговорах, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Эрдоган: результаты переговоров с Путиным будут видны через несколько дней
"Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", — сказал Путин, отметив, что сторонам удалось прекратить падение взаимной торговли.

Российский президент также не исключил, что Москва предоставит возможность облегченного въезда в РФ для турецких специалистов.

"Возможна, и мы это сделаем, — либерализация поездок специалистов, либерализация поездок тех, кто постоянно бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса, есть целый набор граждан Турции, которым будет предоставлен такой либеральный режим", — сказал Путин.

В ходе переговоров обсуждались и различные аспекты военно-технического сотрудничества. Как сообщил по итогам переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, затрагивалась и тема поставок в Турцию зенитного ракетного комплекса С-400.

"Затрагивалась, как и другие вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Обсуждение шло в позитивном ключе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема поставок Турции С-400.

В свою очередь Эрдоган сообщил, что результаты прошедших переговоров с его российским коллегой "будут видны" уже через несколько дней.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи. 3 мая 2017

"Наши экономические команды часто встречаются в Москве и в Анкаре. Они проявляют большие усилия для устранения препятствий по пути развития торговых и экономических отношений. Верю, что в ближайшие дни мы увидим результаты этих работ. Проекты "Турецкого потока" и атомной электростанции "Аккую" продолжаются в своем русле", — сказал турецкий лидер.

Снятие ограничений

Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин объявил о снятии торговых ограничений между Россией и Турцией
Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что договоренности с Турцией включают снятие ограничений по зерну.

"Мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения с обеих сторон снимаются… Договоренности включают и зерно, естественно. Снимаются все ограничения одновременно. Надеемся, что это займет несколько дней", — сказал Дворкович.

"По зерну мы надеемся на снятие ограничений в ближайшие дни, как и мы в ближайшие дни синхронно, что называется, в один день, снимем… большинство ограничений… Где-то может быть разбежка по срокам, но небольшая", — добавил вице-премьер. Он отметил, что эти решения не касаются турецких томатов и безвизового вопроса.

Строительство АЭС

Касаясь реализации соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС "Аккую", российский президент озвучил сумму российских инвестиций в проект.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

"Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС "Аккую" — ред.) составит 22 миллиарда долларов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). По этой модели Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Зоны деэскалации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин: политический процесс в Сирии должен привести к восстановлению страны
В ходе переговоров также обсуждалась ближневосточная проблематика, в частности, сирийское урегулирование, и на пресс-конференции главы двух стран также подробно остановились на этой теме.

Как сообщил президент РФ, Россия провела предварительные консультации с Дамаском и Тегераном по зонам деэскалации в Сирии.

"Предварительно Россия провела консультации и с Дамаском, и с Тегераном. Мы все исходим из того, что нужно создавать такие механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития. И создали бы условия для начала политического диалога", — заявил Путин.

По мнению российского президента, создание зон безопасности в Сирии укрепит режим прекращения огня.

"Мы с господином президентом исходим из того, я уже сказал об этом, что решить сирийский кризис можно исключительно политическими средствами. Но для того чтобы этот политический процесс развивался, нужно обеспечить прекращение огня. Россия, Турция, Иран как страны, которые внесли наибольший вклад в эту формулу и в эту практику прекращения боевых действий, все время думали на тему о том, как закрепить этот режим прекращения огня", — заявил Путин.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017

В то же время, отметил российский президент, борьба с террористами в Сирии продолжится, несмотря на создание зон безопасности. Говоря о борьбе с террористической угрозой в целом, российский президент отметил, что Москве и Анкаре нужно улучшить взаимодействие спецслужб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным идею создания зон деэскалации в Сирии
Комментируя проходящие в Астане переговоры по сирийскому урегулированию, лидеры двух стран выразили надежду, что участники конфликта в Сирии, которые собрались в столице Казахстана, примут окончательное решение о создании зон безопасности.

"Мы, со своей стороны, как гаранты прекращения огня, Турция, Иран, Россия сделаем все, чтобы эти механизмы совершенствовались и были действенными. Мы поддерживаем это предложение", — подчеркнул Путин.

По его словам, общая позиция РФ и Турции заключается в том, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня. Президент РФ отметил, что "в конечном итоге этот политический процесс должен привести к полному восстановлению территориальной целостности страны и к единому руководству страны вне зависимости от тех взглядов, которые исповедуют те или иные политические силы сегодня".

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что некоторые участники конфликта в Сирии саботируют переговоры.

"Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", — подчеркнул Эрдоган.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эрдоган: Турция не допустит угрозы ее безопасности на границе с Сирией
Президент Турции также заявил, что Анкара не допустит образования формирований, угрожающих нацбезопасности Турции, на южных границах страны.

"Искоренение террористических организаций является нашей общей ответственностью. Мы не допустим образования на наших южных границах вражеских образований, которые будут угрожать нашей территориальной целостности и безопасности нашей страны", — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что линия обороны создается в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, готовятся площадки для турецкой бронетехники.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017

В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.

Лидеры двух стран подтвердили намерение продолжить переговоры для разрешения сирийского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин призвал улучшить взаимодействие российских и турецких спецслужб
"Несомненно, мы будем говорить о Сирии, мы будем проводить встречи по разрешению этого вопроса, мы будем работать над разрешением этого вопроса. Путин также искреннее выразил желание покончить с этой драмой. Он лично приложил много усилий, и я верю, что он приложит их и впредь для осуществления прекращения боевых действий", — отметил турецкий лидер.

Зашла речь и о применении химического оружия в Сирии. Эрдоган заявил, что Москва и Анкара выступают за наказание виновных в инциденте с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне.

"Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун — ред.) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание", — заявил Эрдоган по итогам переговоров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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