В ЦИК сообщили, что Навальный сейчас не может участвовать в выборах

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный сейчас не может участвовать в выборах в качестве кандидата, чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжалуя приговор, другого способа нет, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Утром в среду Кировский областной суд подтвердил 5-летний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что защита обжалует в Европейском суде по правам человека повторный приговор по этому делу. Первый приговор, тоже 5 лет условно, был отменен Верховным судом РФ как раз после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.

Ранее Навальный заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.

"Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует. Это заблуждение. И если он сам делает это умышленно, то остальных людей он вводит в заблуждение. Пока, насколько я понимаю, у него пассивного избирательного права нет, чтобы его приобрести, ему нужно действовать через суд – другого способа нет", — заявил Булаев.

Он подчеркнул, что Центризбирком предпочитает действовать строго в рамках закона.

"И если мы позволим себе действовать по-иному, то, боюсь, в избирательной системе Российской Федерации возникнут серьезные проблемы. Поэтому, если кому-то не нравится решение суда, то есть механизмы, которые позволяют это решение суда попробовать изменить. Будет другое решение – будут другие действия Центральной избирательной комиссии. Мне кажется, это правильная позиция и единственно верная, может, она кому-то не нравится, но мне кажется, она нравится большинству россиян – действовать в рамках нынешних норм закона", — добавил замглавы ЦИК.