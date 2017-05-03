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Политика

В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж

14:0603.05.2017
(обновлено: 14:10 03.05.2017)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Самозанятые граждане могут лишиться права выезжать за границу, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанцева.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ГД приняла в I чтении проект о регистрации самозанятых граждан как ИП

По его словам, до конца 2017 года планируется определить правовые рамки отношений государства и самозанятых. Рассматривается несколько возможных вариантов, включая запрет на выезд за границу.

Подобная мера "будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", отмечает Рязанский.

Сенатор также отметил, что россияне, работающие на себя, не смогут получать полноценную пенсию, так как начисления в пенсионный фонд зависят от стажа и баллов, отражающих личный вклад гражданина в виде отчислений от заработной платы в пенсионную систему. Если у человека не будет стажа и будет только минимум баллов, ему придется дожидаться пенсии по старости.

"Тогда ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости", — приводит слова сенатора РГ.

Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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В то же время сенаторы не планируют лишать самозанятых права на получение экстренной медицинской помощи, сообщил он.

По замыслу парламентариев, предложенные меры будут стимулировать самозанятых граждан легализовывать свою трудовую деятельность, однако никого к этому принуждать не будут.

По разным оценкам, в России насчитывается от 12 до 25 миллионов граждан, работающих на себя и не платящих налоги, напоминает издание.

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