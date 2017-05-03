Путин: в России считают, что политическая ситуация в Турции восстановится

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Россия исходит из того, что внутриполитическая ситуация в Турции будет восстанавливаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я хотел бы Вас еще раз поздравить с результатами (конституционного — ред.) референдума. Мы исходим из того, что постепенно ситуация внутриполитическая будет восстанавливается, и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений. Имею в виду, что многие вещи, которые мы с вами делаем, носят концептуальный характер, требуют подтверждения наших парламентов", — сказал Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.