Обама не дождался: Пушков прокомментировал слова Макмастера о России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает непродуктивным ожидать от Москвы "смены поведения", которую помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал ключевым условием для сотрудничества двух стран.

МакМастер назвал гл.условие сотр-ва США с Россией: это "смена поведения" Москвы. Обама ждал 5 лет —не дождался,ушел. Непродуктивный подход. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2017 г.

​Макмастер ранее заявил, что у России и США есть перспективы для сотрудничества "в ключевых областях". Как он отметил, "мы можем немного изменить отношения, тогда появятся перспективы для сотрудничества в ключевых сферах, где есть совпадение" интересов.