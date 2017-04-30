Макмастер заявил о возможных перспективах сотрудничества России и США

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что у России и США есть перспективы для сотрудничества "в ключевых областях".

"Мы можем немного изменить отношения, тогда появятся перспективы для сотрудничества в ключевых сферах, где есть совпадение (интересов)", — заявил Макмастер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, отношения с Россией в первые 100 дней президентства Трампа не изменились. "Не думаю, что они стали хуже или лучше", — заявил он.