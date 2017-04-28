В Кремле назвали основные темы встречи Путина и Меркель:

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая в Сочи затронут ключевые международные проблемы, в том числе борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и выполнение минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как отмечается, главы государств также обменяются мнениями по предстоящему в июле в Гамбурге саммиту "Группы двадцати".

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отмечал, что однодневный визит Меркель в Сочи станет подготовкой к встрече "Большой двадцатки".

В последний раз канцлер Германии приезжала в Россию в 2015 году на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В марте на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем российский президент заявил, что ждет Меркель с визитом, и попросил передать ей наилучшие пожелания.