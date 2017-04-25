Руководство эсеров обсудит с Памфиловой поправки к пакету законов о выборах

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Руководство фракции "Справедливая Россия" планирует встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы обсудить поправки в законопроекты о выборах президента РФ, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправками, в том числе, предусматривается усиление административной ответственности за нарушения избирательных процедур.

"Планируется встреча руководства нашей фракции с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Я думаю, в беседе с ней мы снимем эти вопросы, и в окончательном варианте наша фракция поддержит этот законопроект", — заявил Миронов в эфире канала "Россия-24".

Зампред фракции Михаил Емельянов подтвердил РИА Новости эту информацию, добавив, что встреча запланирована на 12 мая.