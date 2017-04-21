Кандидатуру постпреда РФ при ООН рассмотрят в Совфеде 24 апреля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник в закрытом режиме вопрос о назначении постпреда России при ООН, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.

Согласно российской конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях после консультаций с профильными комитетами палат Федерального собрания.

"Комитет в понедельник рассмотрит этот вопрос, он будет в закрытом режиме, документы уже пришли", — сказал собеседник агентства, не назвав кандидатуры.

Ранее в марте газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила, что на этот пост может быть назначен замглавы МИД России Василий Небензя.