Кандидатуру постпреда РФ при ООН рассмотрят в Совфеде 24 апреля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник в закрытом режиме вопрос о назначении постпреда России при ООН, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.
"Комитет в понедельник рассмотрит этот вопрос, он будет в закрытом режиме, документы уже пришли", — сказал собеседник агентства, не назвав кандидатуры.
Ранее в марте газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила, что на этот пост может быть назначен замглавы МИД России Василий Небензя.